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22 de junio de 2026 - 18:53
Economía.

La desocupación en Argentina afecta a 1,7 millones de personas.

La tasa de desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, según los datos difundidos este lunes por el INDEC.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La desocupación bajó levemente en el primer trimestre, pero afecta a 1,7 millones de argentinos.&nbsp;

La desocupación bajó levemente en el primer trimestre, pero afecta a 1,7 millones de argentinos. 

La desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, por encima del 7,5% registrado en el último trimestre del año pasado, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La desocupación fue del 7,8 % en el primer trimestre

La tasa de desocupación se ubicó en 7,8% en los primeros tres meses de 2026 y mostró una leve suba respecto del 7,5% del trimestre anterior, de acuerdo con el informe publicado por el INDEC.

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El informe del INDEC señaló que los desocupados sumaron 1,72 millones en el primer trimestre de 2026. La cifra representa una suba de 81.074 personas respecto del trimestre previo y de 15.343 frente al mismo período del año pasado.

La diferencia entre la variación interanual de la tasa de desocupación y la cantidad de personas sin empleo se explica por el crecimiento de la población económicamente activa (PEA), que aumentó 1,73% y superó la expansión de la población total, que fue del 1,02%.

De esta manera, aunque la tasa de desempleo mostró una leve baja al medirse sobre la población económicamente activa (PEA), la cantidad de personas sin trabajo aumentó en términos absolutos.

Por otro lado, el empleo total disminuyó en 29.530 puestos respecto del trimestre anterior, pero acumuló una suba de 371.447 puestos frente al mismo período del año pasado. En términos interanuales, el empleo avanzó 1,8% y los desocupados aumentaron 0,9%.

Según el INDEC, las tasas de actividad, empleo y desocupación se mantuvieron sin cambios significativos frente al mismo trimestre del año anterior. En contraste, la subocupación llegó al 11,1% y registró una suba estadísticamente relevante de 1,1 puntos porcentuales.

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Entre los aglomerados con menor cantidad de habitantes, la tasa de desempleo se ubicó en 5,7%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado. En un año, el empleo formal perdió 32.211 puestos, mientras que la informalidad incorporó 403.758 trabajadores.

El impacto de la desocupación mostró diferencias según sexo y edad. Entre las mujeres de hasta 29 años, la tasa alcanzó el 1,6% dentro del 7,8% general, mientras que en el grupo de mujeres de 30 a 64 años se ubicó en 2%.

Para los varones de hasta 29 años, la desocupación representó un 1,9 p.p, y para los de 30 a 64 años, 2 p.p.

Para los grupos de 65 años y más, la tasa de desocupación se mantuvo en niveles muy bajos: 0,1% entre las mujeres y 0,2% entre los varones. En contraste, los jóvenes concentran una mayor exposición al desempleo, tanto hombres como mujeres.

El desempleo por regiones y sectores

En cuanto a la actividad de la última ocupación, el comercio y la construcción fueron los sectores que más aportaron a la tasa de desocupación, con un punto porcentual cada uno. Luego se ubicaron la industria manufacturera y el trabajo doméstico, con una incidencia de 0,8 puntos.

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Las tasas de actividad regionales fueron de 49,0% en Gran Buenos Aires, 47,7% en Cuyo, 45,4% en Noreste, 46,6% en Noroeste, 49,9% Pampeana y 45,1% en Patagonia.

Las tasas de desocupación mostraron diferencias según la región: alcanzaron el 8,7% en el Gran Buenos Aires, 5,5% en Cuyo, 7,2% en el Noreste, 4,9% en el Noroeste, 8,2% en la región Pampeana y 5% en la Patagonia.

Al analizar el tamaño de los aglomerados, el desempleo fue del 8,3% en los de 500.000 habitantes o más y del 5,7% en aquellos con menor población.

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