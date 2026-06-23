Viral: mostró el mensaje de su padre tras el accidente de su hermana y generó impacto en redes

Mostró el mensaje de su padre tras el accidente de su hermana y fue viral en redes.

Una conversación de chat difundida en X por una usuaria que se identifica como Vera transformó un mensaje familiar sobre un accidente en un fenómeno viral . El texto, enviado por su padre Héctor , informaba acerca de un siniestro vial protagonizado por un colectivo en el que resultó involucrada su hermana.

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El texto rápidamente comenzó a circular en la plataforma acompañado de una expresión que la joven aseguró que no podrá olvidar: “ No la vio y se la llevó puesta ”. El contenido, difundido a través de la cuenta @cappuccinx , alcanzó más de 850 mil reproducciones en apenas un día y medio , sumando alrededor de 80 mil me gusta y una gran cantidad de comentarios de usuarios.

Compartió el mensaje de su padre luego de que atropellaran a su hermana y la respuesta se volvió viral.

En la primera parte de la conversación, Héctor preguntó: “¿Te enteraste que hoy un colectivo atropelló a una chica en la roca?” . A lo que Vera respondió: “¡Podría haber sido yo! ¿Ella está bien?”, sin conocer aún la identidad de la persona involucrada.

“No la vio y se la llevó puesta", el mensaje que fue viral

El cambio de tono se produjo en el mensaje posterior, cuando Héctor aclaró: “Pero fue tu hermana. Si, está bien”. Frente a la reacción de incredulidad de Vera —“Jaja, ¿qué? ¿Cómo?”—, el padre cerró la conversación con la frase que terminó viralizándose en redes: “No la vio y se la llevó puesta. Solo tiene golpes y la bici rota”.

Más tarde, Vera compartió la captura del chat acompañada de un texto contextual que orientaba la interpretación del intercambio: “Cuando mi viejo me avisó que chocaron a mi hermana así”.

La frase 'No la vio y se la llevó puesta' convirtió un aviso familiar sobre un accidente en un fenómeno viral en redes sociales.

Entre las reacciones, varios usuarios remarcaron el matiz que adquirió la conversación al difundirse más allá del chat original. Uno de los comentarios resumió esa interpretación al señalar: “Es la manera más graciosa que tenía de decirlo”.

Otro internauta, en tanto, lo relacionó con una referencia de la cultura popular, comparándolo con una escena de The Office: “Es como cuando Michael Scott le avisó a todos que chocó a Meredith”.