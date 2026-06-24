Salta: La Justicia investiga la muerte de Guadalupe Ramos en Orán

La desaparición de Guadalupe Ramos , en la provincia de Salta , había sido denunciada por su padre durante la tarde del lunes 22 y motivó la activación inmediata del protocolo de búsqueda por parte de la Fiscalía Penal 1 de de Orán.

Tras tomar conocimiento del hallazgo, la fiscal Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, se trasladó al lugar y dispuso la intervención de personal de Criminalística, de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Posteriormente el cuerpo de la joven fue traslado a la morgue por el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia .

El cuerpo estaba en patio de la vivienda

Según informó la fiscal penal, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida durante la madrugada de este miércoles 24 de junio en el fondo de la vivienda donde residía, ubicada en el barrio Aeroparque.

El examen forense tendrá como objetivo determinar de manera científica la data y la causa de la muerte. Paralelamente, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para establecer las circunstancias en que se produjo el deceso.

Presunción de homicidio

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la investigación se desarrolla conforme a la Resolución 1284 de la Procuración General de la Provincia, vigente desde noviembre de 2021. La normativa establece que, ante la muerte de una persona, incluso cuando inicialmente pudiera presumirse un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso hasta que las pruebas permitan descartar razonablemente la existencia de un delito.

Las tareas investigativas continúan y, por el momento, no se informó oficialmente sobre las causas de la muerte de la joven.