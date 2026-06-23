Salta: investigan la muerte de un niño de dos años y detuvieron a su madre y a su padrastro

La muerte de un niño de dos años conmocionó al barrio Convivencia, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta . Según las primeras versiones, tanto la madre como el padrastro del menor aseguraron que el niño había sufrido una caída accidental de la cama .

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Sin embargo las lesiones detectadas por los profesionales de la salud despertaron sospechas y motivaron la inmediata intervención de la Fiscalía Penal de turno. La madre y el padrastro del menor fueron detenidos por las autoridades.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, cuando efectivos policiales llegaron a la vivienda encontraron al pequeño en un delicado estado de salud y de manera urgente fue trasladado al Hospital Papa Francisco, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Hospital materno infantil de Salta

Debido a la gravedad de su cuadro el menor de dos años fue derivado al Hospital Materno Infantil dónde ingresó con código rojo pero falleció pocos minutos después pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.

Tras confirmarse el deceso y ante las características de las lesiones observadas, la Fiscalía dispuso la demora y posterior detención de la madre y del padrastro del niño. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía General mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer lo sucedido.

Episodios previos de violencia

El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos del barrio quienes manifestaron que no sería la primera vez que se registraban episodios de violencia en la vivienda y señalaron al padrastro como una persona de comportamiento agresivo.

La investigación continúa en curso y las autoridades aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia para determinar las causas de la muerte y establecer eventuales responsabilidades penales.