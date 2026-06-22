Salta: siete de cada diez niños de 3 años no asisten al jardín

Un reciente informe de Argentinos por la Educación reveló una situación preocupante en Salta : apenas el 31% de los niños y niñas de 3 años asiste al jardín de infantes dentro del sistema educativo formal. Esto significa que casi siete de cada diez menores de esa edad permanecen fuera de las aulas, una cifra que ubica a la provincia entre las de menor cobertura del país.

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El estudio, titulado "Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes", fue elaborado a partir de datos oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación y analiza la situación del nivel inicial en cada jurisdicción argentina.

Mientras que a nivel nacional el 58% de los niños de 3 años concurre al jardín, en Salta la cifra se reduce al 31%. Dentro de la región del NOA, la provincia registra el peor desempeño en esta franja etaria.

Según el informe, Jujuy alcanza una cobertura del 49%, Catamarca del 55%, Tucumán del 45% y Santiago del Estero del 64%, todas por encima de Salta. A nivel nacional, solamente Corrientes, Misiones y Formosa presentan porcentajes más bajos.

La sala de 4 todavía no logra universalizarse

La situación también genera preocupación en la sala de 4 años, que es obligatoria en Argentina desde 2014. En Salta, la cobertura alcanza el 77%, diez puntos por debajo del promedio nacional, que llega al 87%.

Esto implica que aproximadamente uno de cada cuatro niños salteños de esa edad permanece fuera del sistema educativo, pese a la obligatoriedad establecida por ley.

El informe ubica a Salta entre las provincias con mayores dificultades para garantizar el acceso universal a esta etapa educativa, junto con Formosa y Tierra del Fuego.

La sala de 5 ya alcanza niveles casi totales

En contraste, la realidad cambia significativamente en la sala de 5 años. Allí la cobertura en Salta llega al 99%, un porcentaje equivalente al promedio nacional y que muestra que la escolarización está prácticamente universalizada en el último año del nivel inicial.

Más aulas y menos niños

Uno de los datos más llamativos del informe es que, entre 2016 y 2025, Salta incrementó en un 17% la cantidad de secciones de jardín de infantes, pasando de 2.118 a 2.474 salas.

Sin embargo, durante el mismo período la matrícula cayó un 10%. La principal explicación es la disminución de la natalidad, una tendencia que se registra en todo el país y que reduce la cantidad de niños en edad de asistir al nivel inicial.

Esta combinación genera una paradoja: existen más espacios disponibles, pero la cobertura continúa siendo baja en las salas de 3 y 4 años.

Una oportunidad para mejorar hacia 2027

Los especialistas sostienen que la caída demográfica abre una posibilidad para ampliar significativamente la cobertura educativa sin necesidad de construir nuevas escuelas.

De acuerdo con las proyecciones del informe, Salta podría alcanzar una cobertura global del 94% en el nivel inicial para 2027 si logra aprovechar plenamente la infraestructura existente y reorganizar las vacantes disponibles.

No obstante, los autores advierten que disponer de lugares no garantiza por sí solo una mayor asistencia. Consideran fundamental identificar a los niños que actualmente están fuera del sistema, trabajar junto a las familias y promover activamente su incorporación a las instituciones educativas.

La importancia de la educación temprana

Los especialistas remarcan que la educación inicial es clave para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Además, destacan que una escolarización temprana de calidad contribuye a reducir desigualdades y mejorar las oportunidades futuras.

Sin embargo, advierten que el desafío no pasa únicamente por aumentar la cantidad de alumnos matriculados. También resulta necesario fortalecer la calidad educativa, mejorar la formación docente y garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.

Mientras el país se encamina hacia una cobertura cercana al 100% en el nivel inicial gracias a la caída de la natalidad, provincias como Salta aún enfrentan el reto de lograr que más niños accedan al jardín desde los primeros años de vida.