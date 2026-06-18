jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 17:19
Jujuy.

Un policía en Salta fue imputado por los incidentes en el clásico del norte

La Fiscalía de Salta imputó a un sargento ayudante por presuntas vejaciones durante el clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

Un sargento ayudante de la Policía de Salta fue imputado provisionalmente por hechos ocurridos durante el partido entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy. Se le atribuye haber arrancado una bandera y escupido a hinchas jujeños en el estadio Michel Torino.

Lee además
Varicela (Foto ilustrativa)
Salud.

Alerta por varicela en Salta: ya son 137 los casos confirmados
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy es el equipo más goleador de la Primera Nacional: los números

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, formalizó la imputación contra el efectivo policial, de 35 años, como presunto autor del delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis inciso 2° del Código Penal.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 24 de mayo, antes del inicio del encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, correspondiente a la fecha 15 del Torneo de la Primera Nacional.

El partido se disputó en el estadio Michel Torino, en la ciudad de Salta. De acuerdo con la imputación, el efectivo policial se encontraba prestando servicio durante el operativo de seguridad del evento deportivo.

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños
Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

En ese contexto, se habría dirigido hacia el sector destinado a la parcialidad visitante, ubicado detrás de uno de los arcos, donde habría retirado de manera brusca una bandera colocada sobre el alambrado perimetral. Esa acción provocó la reacción de simpatizantes jujeños. Posteriormente, el policía habría regresado al lugar y escupido en dirección a las personas que se encontraban en ese sector.

La calificación de la Fiscalía de Salta

Para la Fiscalía, la conducta atribuida al efectivo habría implicado un trato denigrante, humillante e indecoroso hacia quienes asistían al espectáculo deportivo como espectadores. La investigación se inició de oficio a partir de publicaciones periodísticas difundidas y de las actuaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal.

En la audiencia de imputación, se formalizó la investigación penal preparatoria y se dispuso notificar al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, conforme lo establecido por la Ley Provincial Nº 7839.

Las pruebas incorporadas a la causa

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran publicaciones periodísticas, registros audiovisuales aportados, imágenes captadas por cámaras oficiales del Sistema de Emergencias 911, informes policiales y documentación remitida por el Club Gimnasia y Tiro.

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños
Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

También se sumaron nóminas del personal que prestó servicios durante el operativo y declaraciones testimoniales. Además, consta un acta de comparendo de la División Videoprotección en la que el investigado reconoció ser la persona observada en los videos difundidos públicamente.

También investigan otro incidente con un jugador de Gimnasia

En el marco de la misma investigación, la Fiscalía también analiza otro hecho ocurrido al finalizar el encuentro entre el Lobo y el Albo. Se trata de un incidente en el que un jugador del equipo jujeño habría sido invitado a pelear “mano a mano” por un policía salteño.

La fiscal Claudia Geria informó que se libró un exhorto al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para que, por intermedio del juzgado competente de esa provincia, se reciba declaración testimonial al futbolista.

La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía de Derechos Humanos lo convocara en reiteradas oportunidades y gestionara su comparecencia por distintos medios, sin que hasta el momento hubiera sido posible concretar su testimonio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por varicela en Salta: ya son 137 los casos confirmados

Gimnasia de Jujuy es el equipo más goleador de la Primera Nacional: los números

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Güemes: cómo comprarlas y precios

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Salta: así funcionarán los servicios durante el feriado por Güemes

Lo que se lee ahora
Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Rige alerta amarilla por vientos en Jujuy: para cuándo y qué zonas estarán afectadas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente
Impuestos.

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial  video
Demoras.

Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador 
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel