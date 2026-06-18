Un policía en Salta fue imputado por los incidentes en el clásico del norte

Imputaron a un policía de Salta por incidentes con hinchas jujeños

Un sargento ayudante de la Policía de Salta fue imputado provisionalmente por hechos ocurridos durante el partido entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy . Se le atribuye haber arrancado una bandera y escupido a hinchas jujeños en el estadio Michel Torino.

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La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, formalizó la imputación contra el efectivo policial, de 35 años , como presunto autor del delito de vejaciones , previsto en el artículo 144 bis inciso 2° del Código Penal.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 24 de mayo , antes del inicio del encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, correspondiente a la fecha 15 del Torneo de la Primera Nacional.

El partido se disputó en el estadio Michel Torino, en la ciudad de Salta. De acuerdo con la imputación, el efectivo policial se encontraba prestando servicio durante el operativo de seguridad del evento deportivo.

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En ese contexto, se habría dirigido hacia el sector destinado a la parcialidad visitante, ubicado detrás de uno de los arcos, donde habría retirado de manera brusca una bandera colocada sobre el alambrado perimetral. Esa acción provocó la reacción de simpatizantes jujeños. Posteriormente, el policía habría regresado al lugar y escupido en dirección a las personas que se encontraban en ese sector.

La calificación de la Fiscalía de Salta

Para la Fiscalía, la conducta atribuida al efectivo habría implicado un trato denigrante, humillante e indecoroso hacia quienes asistían al espectáculo deportivo como espectadores. La investigación se inició de oficio a partir de publicaciones periodísticas difundidas y de las actuaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal.

En la audiencia de imputación, se formalizó la investigación penal preparatoria y se dispuso notificar al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, conforme lo establecido por la Ley Provincial Nº 7839.

Las pruebas incorporadas a la causa

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran publicaciones periodísticas, registros audiovisuales aportados, imágenes captadas por cámaras oficiales del Sistema de Emergencias 911, informes policiales y documentación remitida por el Club Gimnasia y Tiro.

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También se sumaron nóminas del personal que prestó servicios durante el operativo y declaraciones testimoniales. Además, consta un acta de comparendo de la División Videoprotección en la que el investigado reconoció ser la persona observada en los videos difundidos públicamente.

También investigan otro incidente con un jugador de Gimnasia

En el marco de la misma investigación, la Fiscalía también analiza otro hecho ocurrido al finalizar el encuentro entre el Lobo y el Albo. Se trata de un incidente en el que un jugador del equipo jujeño habría sido invitado a pelear “mano a mano” por un policía salteño.

La fiscal Claudia Geria informó que se libró un exhorto al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para que, por intermedio del juzgado competente de esa provincia, se reciba declaración testimonial al futbolista.

La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía de Derechos Humanos lo convocara en reiteradas oportunidades y gestionara su comparecencia por distintos medios, sin que hasta el momento hubiera sido posible concretar su testimonio.