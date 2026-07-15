miércoles 15 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de julio de 2026 - 11:15
País.

Salta, en alerta máxima por riesgo de incendios forestales

Las altas temperaturas, la baja humedad y las fuertes ráfagas de viento elevan el riesgo de propagación del fuego durante los próximos días.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta en Salta por riesgo muy alto de incendios forestales.

Alerta en Salta por riesgo muy alto de incendios forestales.

La Municipalidad de Salta activó una advertencia ante el elevado peligro de incendios forestales, como consecuencia del escenario climático pronosticado para el período comprendido entre este miércoles y el sábado. La llegada de una masa de aire cálido viene acompañada por registros térmicos que superarían los 28 °C.

Lee además
En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con sufamilia adentro
Policiales.

En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro
Incendios forestales en Jujuy
Jujuy.

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

A su vez, traerá niveles reducidos de humedad y presencia de ráfagas de viento, generará un contexto propicio para el inicio y la rápida expansión de focos de fuego.

Frente a estas condiciones, las autoridades municipales pidieron a los vecinos reforzar las medidas de prevención y abstenerse de realizar actividades que puedan favorecer la aparición de incendios. Asimismo, recordaron que, en caso de detectar columnas de humo o focos de fuego, se debe dar aviso de manera inmediata al Sistema de Emergencias 911 o comunicarse con el 105.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, señaló que el municipio ya se encuentra desarrollando diferentes estrategias y operativos preventivos con el objetivo de afrontar la próxima temporada de incendios.

"Trabajamos con diferentes acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que se avecina la temporada. Pedimos colaboración, ya que todos los focos son provocados de alguna u otra manera por el hombre", argumentó el funcionario.

Las recomendaciones para prevenir incendios

Desde el Municipio remarcaron que la prevención cumple un rol fundamental para reducir la posibilidad de situaciones de riesgo y difundieron una serie de recomendaciones que los vecinos deberán tener en cuenta durante las próximas jornadas:

  • No realizar quemas de pastizales, residuos de poda ni desechos, ya que pueden convertirse en focos de propagación del fuego.
  • Evitar prender llamas en lotes vacíos, terrenos descuidados o sectores utilizados como basurales clandestinos.
  • No tirar colillas de cigarrillos, fósforos ni materiales encendidos en caminos, senderos o espacios donde haya vegetación seca.
  • No abandonar botellas de vidrio, plásticos u otros objetos que puedan concentrar los rayos del sol y generar el denominado “efecto lupa”, favoreciendo el inicio de un incendio.
  • Reducir el tránsito con motocicletas en zonas de pastizales durante días de temperaturas elevadas y baja humedad, debido al mayor riesgo de generar focos ígneos.

Precauciones por las ráfagas de viento

Además del peligro asociado a la propagación de incendios, las autoridades locales también solicitaron reforzar los cuidados ante la posibilidad de vientos intensos y ráfagas fuertes durante las próximas jornadas.

Dentro de las recomendaciones difundidas se destaca la importancia de sujetar elementos que puedan ser desplazados por el viento, quitar objetos ubicados en balcones, patios o terrazas y mantenerse alejados de árboles, postes, paredes u otras estructuras inestables que podrían caer o sufrir daños por las condiciones meteorológicas.

Desde el municipio señalaron que el compromiso y la responsabilidad de los vecinos serán determinantes para prevenir incendios y disminuir la probabilidad de episodios que puedan afectar a la población, las viviendas y los distintos entornos naturales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Maimará una mujer intentó incendiar su casa con su familia adentro

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Hinchas de River acampan en Salta para conseguir entradas ante Aldosivi

Intentaron sacar un avión clandestinamente desde Salta hacia Bolivia: dos detenidos

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo de Argentina donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados. video
Sociedad.

El pueblo de Catamarca donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Menores desaparecidas en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a dos menores desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

Lionel Scaloni. video
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel