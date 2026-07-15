Salta, en alerta máxima por riesgo de incendios forestales

La Municipalidad de Salta activó una advertencia ante el elevado peligro de incendios forestales , como consecuencia del escenario climático pronosticado para el período comprendido entre este miércoles y el sábado. La llegada de una masa de aire cálido viene acompañada por registros térmicos que superarían los 28 °C.

A su vez, traerá niveles reducidos de humedad y presencia de ráfagas de viento, generará un contexto propicio para el inicio y la rápida expansión de focos de fuego .

Frente a estas condiciones, las autoridades municipales pidieron a los vecinos reforzar las medidas de prevención y abstenerse de realizar actividades que puedan favorecer la aparición de incendios. Asimismo, recordaron que, en caso de detectar columnas de humo o focos de fuego , se debe dar aviso de manera inmediata al Sistema de Emergencias 911 o comunicarse con el 105 .

El subsecretario de Protección Ciudadana , Napoleón Gambetta , señaló que el municipio ya se encuentra desarrollando diferentes estrategias y operativos preventivos con el objetivo de afrontar la próxima temporada de incendios .

"Trabajamos con diferentes acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que se avecina la temporada. Pedimos colaboración, ya que todos los focos son provocados de alguna u otra manera por el hombre", argumentó el funcionario.

Las recomendaciones para prevenir incendios

Desde el Municipio remarcaron que la prevención cumple un rol fundamental para reducir la posibilidad de situaciones de riesgo y difundieron una serie de recomendaciones que los vecinos deberán tener en cuenta durante las próximas jornadas:

No realizar quemas de pastizales, residuos de poda ni desechos , ya que pueden convertirse en focos de propagación del fuego.

, ya que pueden convertirse en focos de propagación del fuego. Evitar prender llamas en lotes vacíos, terrenos descuidados o sectores utilizados como basurales clandestinos .

. No tirar colillas de cigarrillos, fósforos ni materiales encendidos en caminos, senderos o espacios donde haya vegetación seca.

No abandonar botellas de vidrio, plásticos u otros objetos que puedan concentrar los rayos del sol y generar el denominado “efecto lupa” , favoreciendo el inicio de un incendio.

que puedan concentrar los rayos del sol y generar el denominado , favoreciendo el inicio de un incendio. Reducir el tránsito con motocicletas en zonas de pastizales durante días de temperaturas elevadas y baja humedad, debido al mayor riesgo de generar focos ígneos.

Precauciones por las ráfagas de viento

Además del peligro asociado a la propagación de incendios, las autoridades locales también solicitaron reforzar los cuidados ante la posibilidad de vientos intensos y ráfagas fuertes durante las próximas jornadas.

Dentro de las recomendaciones difundidas se destaca la importancia de sujetar elementos que puedan ser desplazados por el viento, quitar objetos ubicados en balcones, patios o terrazas y mantenerse alejados de árboles, postes, paredes u otras estructuras inestables que podrían caer o sufrir daños por las condiciones meteorológicas.

Desde el municipio señalaron que el compromiso y la responsabilidad de los vecinos serán determinantes para prevenir incendios y disminuir la probabilidad de episodios que puedan afectar a la población, las viviendas y los distintos entornos naturales.