Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú con el desafío de garantizar gobernabilidad

Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para conducir el país. La ceremonia se realizó en el Congreso peruano y contó con la presencia de varios mandatarios de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei .

Política Milei mantuvo un encuentro con Keiko Fujimori en Lima: los temas que abordaron

Durante su discurso de asunción, la nueva mandataria prometió respetar la Constitución y trabajar por la unidad del país. "Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados . Trabajaré por un país seguro, próspero y unido", expresó.

Fujimori, de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, llegó al poder en su cuarto intento electoral y asumió el cargo 36 años después de la llegada de su padre a la presidencia.

La flamante presidenta inicia un mandato de cinco años en un contexto marcado por la inestabilidad política. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes que fueron derrocados por el Congreso, una situación que deterioró la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema político.

Analistas consideran que Fujimori inicia su gestión con una posición de fortaleza institucional gracias al respaldo parlamentario, aunque deberá negociar con una oposición que tendrá mayoría en la Cámara de Diputados.

Seguridad y economía, las prioridades

Uno de los principales ejes de su gobierno será el combate contra la inseguridad y el crimen organizado, una de las mayores preocupaciones de la población peruana.

Fujimori anunció una política de "mano dura" y el despliegue de las Fuerzas Armadas para liderar temporalmente las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por el narcotráfico, la minería ilegal y las organizaciones criminales.

Entre sus planes figura la construcción de al menos cinco cárceles, una de ellas de máxima seguridad, al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno”, indicó.

En materia económica, la nueva presidenta buscará ordenar las cuentas fiscales, atraer inversiones y sostener la estabilidad macroeconómica. Además, su administración deberá prepararse para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podría provocar intensas lluvias e inundaciones hacia finales de año.