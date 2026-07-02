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2 de julio de 2026 - 18:08
Jujuy.

Cuántos autos se patentaron en Jujuy durante 2026

Jujuy mostró bajas mensuales e interanuales, mientras que a nivel nacional junio presentó una recuperación en la venta de autos frente a mayo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuántosautos se patentaron en Jujuy durante 2026

Cuántos autos se patentaron en Jujuy durante 2026

Jujuy registró 3.569 vehículos patentados durante los primeros seis meses de 2026, cifra que representa una caída de la venta de autos del 15% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 4.201 unidades.

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Durante junio, en la provincia se patentaron 509 vehículos. El número significó una baja interanual del 32,2%, ya que en el mismo mes del año pasado se habían realizado 751 operaciones.

En la comparación mensual, el mercado también mostró una leve retracción. Los patentamientos cayeron un 0,8% respecto de mayo de 2026, cuando se habían registrado 513 unidades.

Qué pasó a nivel nacional con los autos

En todo el país, durante junio de 2026 se patentaron 45.995 vehículos. La cifra representó una baja del 12,8% en comparación con junio de 2025, cuando se habían registrado 52.730 operaciones.

Venta de autos.

Venta de autos.

Sin embargo, el mercado nacional mostró una recuperación frente al mes anterior. En comparación con mayo, cuando se habían patentado 42.920 unidades, junio presentó una suba del 7,2%. El acumulado del primer semestre alcanzó las 294.181 unidades patentadas, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 326.549 vehículos.

Un mercado marcado por la incertidumbre

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó el comportamiento del sector y señaló que la primera mitad del año estuvo atravesada por distintos factores. La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios. Tras meses de desaceleración, ya se observan señales de recuperación en el horizonte”, evaluó.

Beato indicó además que muchos compradores continúan postergando sus decisiones a la espera de una reducción en las tasas de interés o de nuevas alternativas de acceso a los vehículos.

Las expectativas para el segundo semestre

Desde el sector consideran que la financiación será una de las principales herramientas para recuperar el nivel de operaciones durante la segunda mitad del año. Entre las opciones mencionadas se encuentran los planes de largo plazo, las tasas más bajas o incluso la financiación a tasa cero. Beato también destacó la necesidad de avanzar en un sinceramiento de precios e impuestos para permitir que las concesionarias puedan reducir el stock acumulado.

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