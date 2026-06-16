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16 de junio de 2026 - 15:24
País.

Caso Agostina Vega: agravaron la acusación contra Claudio Barrelier

Claudio Barrelier fue indagado por el femicidio de Agostina Vega, negó haber participado y no respondió preguntas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Agostina Vega: agravaron la acusación contra ClaudioBarrelier

Caso Agostina Vega: agravaron la acusación contra Claudio Barrelier

Claudio Barrelier negó haber asesinado a Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo femicidio conmociona a Córdoba, pero la Justicia agravó la acusación en su contra. El fiscal Raúl Garzón volvió a llamarlo a indagatoria como parte de la investigación y el acusado se abstuvo de responder preguntas.

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Barrelier se presentó este mediodía en la fiscalía acompañado por su abogado defensor. Allí negó haber tenido participación en el crimen, aunque decidió no contestar las consultas vinculadas a su presunta responsabilidad en el hecho.

Hasta el momento, el hombre estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la Fiscalía resolvió agravar la carátula y ahora lo acusa por “homicidio triplemente calificado”.

Caso Agostina Vega.
Caso Agostina Vega

Caso Agostina Vega

Los otros detenidos deberán declarar

Además de Barrelier, la causa tiene otros dos detenidos: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Ambos están señalados por el delito de encubrimiento y se espera que se presenten a indagatoria durante la mañana del miércoles.

Para la Fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia investigada. En ese sentido, los investigadores sostienen que Barrelier no habría actuado solo en el aberrante hecho.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una relación de amistad con el principal acusado desde hacía aproximadamente 10 meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia el club Instituto.

Los dos sospechosos vivían en el mismo domicilio del barrio Cofico, lugar donde, según la hipótesis judicial, habría ocurrido el crimen. A través de ese vínculo, Fassetta también habría tomado contacto con Agostina Vega y su madre.

El rol que investigan de Soledad Andreani

Soledad Andreani, expareja de Barrelier, está siendo investigada por presuntamente haberle prestado su auto al acusado. Según la causa, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

La Justicia también investiga si la mujer lavó posteriormente el rodado. Una de las principales pruebas en su contra serían videos que la muestran junto a Barrelier después del femicidio. Por ese motivo, la Fiscalía busca determinar qué grado de conocimiento tuvo Andreani sobre lo ocurrido y cuál habría sido su participación posterior al crimen.

Cómo habría sido el femicidio de Agostina Vega

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó el 23 de mayo a una vivienda ubicada en barrio Cofico. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia. Tras el crimen, la hipótesis judicial sostiene que Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar un plan para hacerlo desaparecer.

Agostina Vega (Imagen Clarin)
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Según esa línea de investigación, el lunes por la mañana habría cargado los restos en el auto de Andreani y los habría trasladado hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, los enterró con la intención de ocultar pruebas del crimen. La investigación continúa con nuevas indagatorias y medidas judiciales para establecer el rol de cada uno de los detenidos.

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