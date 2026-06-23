A un mes del femicidio de Agostina Vega: avances en la causa y puntos aún sin resolver

Se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba , y cuyo cuerpo apareció una semana más tarde en un descampado ubicado en la zona sur de la capital provincial.

Si bien la causa judicial registró avances con la detención de tres sospechosos y la identificación de un principal imputado , la investigación aún mantiene varios puntos sin esclarecer , que los investigadores buscan precisar para reconstruir con exactitud lo sucedido en las últimas horas de vida de la víctima .

El hecho provocó un fuerte impacto en la provincia de Córdoba y repercutió a nivel nacional por la violencia con la que se produjo. El informe forense estableció que Agostina Vega falleció a causa de una asfixia mecánica y que el crimen se habría cometido durante la misma madrugada en la que se reportó su desaparición.

Agostina Vega residía en el barrio General Mosconi . El sábado 23 de mayo por la noche salió de su vivienda diciendo que se dirigiría a la rotisería de su abuelo , pero nunca volvió a su casa. Horas después, su madre, Melisa Heredia , realizó la denuncia por averiguación de paradero ante las autoridades.

A medida que la investigación fue avanzando, los peritos lograron reconstruir los movimientos de Agostina Vega durante esa noche. De acuerdo con esa reconstrucción, la adolescente abordó un remís rumbo al barrio Cofico, donde vivía Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de su madre y señalado como principal imputado por el femicidio.

Claudio Barrelier.

Previo a su llegada, la menor había enviado un mensaje de audio a sus amigas en el que les comentaba que se iba a reunir con Barrelier, ya que él supuestamente tenía preparada una “sorpresa” para su madre.

Uno de los relatos clave en la causa fue el del remisero Ariel Torres, quien trasladó a Agostina Vega hasta el barrio Cofico. En su declaración, el chofer indicó que, durante el trayecto, la joven le comentó que se dirigía a encontrarse “con el novio de su mamá para darle una sorpresa a ella”.

Torres también describió una escena que le resultó llamativa. Según su testimonio, al arribar al lugar, un hombre vestido con campera oscura y gorra se acercó a abonarle el viaje. El conductor señaló que esta persona evitaba sostenerle la mirada y que incluso le entregó un dólar para completar el pago del traslado, argumentando que no contaba con dinero suficiente en efectivo.

La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba.

“Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara”, señaló el remisero, quien además recordó que Agostina “se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”.

Al día siguiente, mientras consultaba redes sociales durante el entretiempo del encuentro entre Belgrano y River, el remisero observó la imagen de la adolescente desaparecida, la identificó y de inmediato se comunicó con Melisa Heredia para dar aviso.

Búsqueda y hallazgo del cuerpo

Tras la denuncia, en las horas siguientes se puso en marcha un amplio operativo de localización. El miércoles se activó el Alerta Sofía y se llevaron adelante rastrillajes y allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba.

Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega y apuntado por varios casos de abuso sexual.

El 28 de mayo salió a la luz un video en el que se veía a Agostina Vega junto a Claudio Barrelier ingresando a una vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878. Esa fue la última imagen en la que se la registró con vida.

Seis días después de la desaparición, el sábado 30 de mayo, el cuerpo de Agostina Vega fue encontrado descuartizado en un terreno baldío del barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia estableció que la causa de muerte fue estrangulamiento y también se detectaron “posibles indicios de abuso sexual”.

No obstante, el avanzado estado de deterioro en el que se hallaron los restos dificultó llegar a una conclusión concluyente en la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

Los primeros análisis forenses estimaron que la muerte se produjo entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 de la madrugada del domingo 24, es decir, pocas horas después de que la adolescente ingresara a la vivienda de Barrelier.

Osvaldo Fassetta, uno de los acusados del femicidio de Agostina.

Los detenidos

Hasta el momento, la causa cuenta con tres personas detenidas e imputadas. El principal acusado, Claudio Barrelier, fue procesado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, una figura penal que prevé como máxima sanción la prisión perpetua.

En paralelo, continúan privados de su libertad Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado.

En cuanto a Fassetta, se estableció que alquilaba una habitación en la planta baja del domicilio de Barrelier y que mantenía con él una relación de amistad desde hacía varios meses. Por su parte, Andreani había sido pareja del principal imputado y es titular de un Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde posteriormente fue hallado.

Soledad Andreani, una de las imputadas en el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega.

La investigación aún busca establecer con exactitud lo sucedido dentro de la vivienda, así como determinar si intervinieron otras personas en el hecho y definir el nivel de participación de cada uno de los imputados.

En las últimas horas surgieron versiones que indican que podrían solicitarse nuevas imputaciones sobre otros ocupantes de la misma casa de Barrelier, quienes habrían estado presentes durante la noche del crimen.

Por otra parte, la reciente finalización del secreto de sumario marcó el inicio de una nueva fase en el expediente. En este contexto, la fiscalía prevé sumar material probatorio adicional y avanzar sobre diferentes líneas investigativas con el objetivo de reconstruir de manera completa el femicidio de Agostina Vega.