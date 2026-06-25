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25 de junio de 2026 - 16:55
Policiales

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Marianela, la pareja de Barrelier

La causa por el femicidio de Agostina Vega registró un nuevo avance judicial con la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, quien quedó involucrada en la investigación.

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Redacción de TodoJujuy
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Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Marianela, la pareja de Barrelier.&nbsp;

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Marianela, la pareja de Barrelier. 

El caso por el femicidio de Agostina Vega tuvo un nuevo giro con la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de una hija en común con el acusado. Barrelier permanece como el principal sospechoso por el brutal crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

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Caso Agostina Vega: detuvieron a Marianela, la pareja de Claudio Barrelier

El caso por el femicidio de Agostina Vega tuvo un nuevo giro tras la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier. La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación por la muerte de la adolescente de 14 años.

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Palmero, madre de una hija en común con Claudio Barrelier, fue imputada por encubrimiento agravado. Con su detención, ya son cuatro las personas detenidas en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

La investigación judicial busca determinar si Marianela Soledad Palmero tuvo participación en maniobras destinadas a ocultar pruebas, alterar el curso de la investigación o desviar el trabajo de los investigadores que intentan esclarecer el femicidio de la adolescente.

Según el Ministerio Público Fiscal, el entorno cercano de Barrelier habría conformado una red de apoyo y encubrimiento luego del crimen. Los investigadores sospechan que esas maniobras podrían haber demorado los primeros avances de la investigación.

Palmero declaró ante la Justicia y brindó detalles sobre lo ocurrido durante la noche del sábado 23 de mayo. Según su relato, cerca de las 21:45 Barrelier se encontraba jugando a la Play en el living de la vivienda y luego se acercó a la cocina, donde ella estaba con otra inquilina, para preguntar si alguien tenía dinero en efectivo.

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“Entre mi hija y yo juntamos aproximadamente $3.000. Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, sostuvo.

Según el relato de Palmero, Barrelier dijo “voy y vengo” antes de salir de la vivienda. La mujer aseguró que desconoce dónde estuvo durante ese lapso y que regresó menos de 20 minutos después. Al volver, indicó que se puso a jugar a la Play con la hija de ambos y no hizo comentarios sobre la salida.

Palmero sostuvo que Barrelier fue el único que salió de la vivienda en ese momento. Luego, según su relato, volvió a jugar y se acostó cerca de las 3 de la madrugada.

En otro momento de su declaración, Palmero se refirió a su relación con Barrelier y aseguró que tenían un buen vínculo. La mujer afirmó que el acusado “no es una persona violenta” y sostuvo que nunca ejerció violencia contra ella ni contra su hija.

Quiénes son los otros sospechosos por el femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega, de 14 años, fue víctima de un femicidio en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La investigación, liderada por el fiscal Raúl Garzón, determinó que la joven ingresó a la casa del principal acusado, tras lo cual se registraron movimientos sospechosos.

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La causa tiene múltiples personas detenidas e imputadas:

Claudio Barrelier es el principal acusado en la causa y permanece detenido en el Penal de Bouwer. El hombre, amigo y expareja de la madre de Agostina, está imputado por el femicidio de la adolescente.

Osvaldo Fassetta, quien vivía como inquilino en la misma casa que Barrelier, es otro de los imputados en la causa. La Justicia lo investiga por encubrimiento agravado, bajo la sospecha de que habría realizado acciones de colaboración tras el femicidio de Agostina Vega.

Soledad Andreani, dueña del automóvil vinculado a la investigación, quedó imputada por encubrimiento agravado. La Justicia analiza su participación en el caso, mientras que su defensa sostiene que no sabía para qué sería utilizado el vehículo que habría manejado Barrelier.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de una hija en común con él, fue imputada por encubrimiento agravado. Su situación quedó incorporada a la investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega.

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