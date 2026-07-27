Hepatitis en Jujuy: quiénes deberían hacerse un análisis aunque no tengan síntomas

Habrá una capacitación gratuita en prevención del VIH, hepatitis virales e ITS en Jujuy

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis , que se conmemora cada 28 de julio por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialistas insisten en la importancia del diagnóstico temprano para prevenir complicaciones graves. En Jujuy, la jornada estará acompañada por una campaña gratuita de detección y vacunación en el Hospital Pablo Soria.

La hepatóloga Dra. Estela Manero (MP 1263) explicó que muchas personas pueden convivir con el virus durante años sin presentar síntomas y remarcó que un simple análisis de sangre puede permitir detectar la enfermedad a tiempo y acceder al tratamiento adecuado.

La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por distintos virus. Existen cinco tipos principales —A, B, C, D y E—, aunque las hepatitis B y C son las que generan mayor preocupación porque pueden hacerse crónicas y derivar en enfermedades graves.

" Las hepatitis son una enfermedad que provoca muchas enfermedades mortales, como la cirrosis, y que también pueden desarrollar hepatocarcinoma. Por eso es que se habla del Día Mundial de las Hepatitis, para poner sobre la mesa que son enfermedades que deben seguir combatiéndose ", explicó Manero en diálogo con TodoJujuy.

La médica recordó que la OMS se propuso eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública para el año 2030, una meta que depende, en gran parte, de aumentar la vacunación y el diagnóstico precoz.

Hepatitis - imagen de archivo

La hepatitis puede no dar síntomas

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que muchas personas no saben que están infectadas.

"El objetivo del Día Mundial es que toda la población se ponga al tanto, que sepa que tiene que vacunarse y hacerse chequeos para detectar los casos que son asintomáticos, tratarlos y evitar todas estas complicaciones", sostuvo la especialista.

Según explicó, tanto la hepatitis B como la C pueden permanecer durante años sin provocar molestias evidentes, mientras el virus continúa dañando lentamente el hígado.

¿Quiénes deberían hacerse un análisis?

La hepatóloga hizo una recomendación concreta para una parte importante de la población. "Toda persona que haya nacido antes del 2000 debería pedirle a su médico una determinación para hepatitis B y hepatitis C", afirmó.

La explicación tiene que ver con el calendario de vacunación. En Argentina, la vacuna contra la hepatitis A comenzó a incorporarse de manera sistemática recién a comienzos de la década del 2000, mientras que la vacunación contra la hepatitis B también fue ampliándose progresivamente.

Además, Manero señaló que existen grupos con mayor riesgo de haber adquirido estas infecciones, especialmente quienes recibieron transfusiones o fueron sometidos a cirugías varias décadas atrás. "Las poblaciones de riesgo son todas aquellas que han sufrido transfusiones o cirugías en épocas previas a la determinación de estos virus. En aquel momento ni siquiera estaban descubiertos ni existían métodos para detectarlos en sangre", explicó.

Un análisis de sangre puede hacer la diferencia

La buena noticia, destacó la especialista, es que el estudio para detectar hepatitis es sencillo y está ampliamente disponible. "La recomendación es que, al menos una vez en la vida, una persona se haga una determinación para hepatitis C mediante una extracción de sangre común", indicó.

Ese diagnóstico temprano resulta clave porque permite iniciar controles médicos y tratamientos antes de que aparezcan lesiones irreversibles en el hígado.

La Dra. Manero recordó que la hepatitis B cuenta con una vacuna altamente efectiva incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. "Por eso es tan importante la vacuna, porque evita todas estas complicaciones", remarcó.

En el caso de la hepatitis C, en cambio, todavía no existe una vacuna preventiva. Sin embargo, la especialista destacó que los avances médicos cambiaron por completo el panorama de la enfermedad. "Afortunadamente tenemos tratamientos que, desde aproximadamente 2015, logran la curación en la enorme mayoría de los pacientes", señaló.

Habrá controles gratuitos en el Hospital Pablo Soria

Como parte de las actividades por el Día Mundial contra la Hepatitis, este martes 28 de julio, de 8.30 a 12.30, se realizará una campaña gratuita en la puerta del Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Durante la jornada se efectuarán análisis de sangre para detectar hepatitis virales, se brindará asesoramiento a la comunidad y se controlará el esquema de vacunación de quienes se acerquen.

"No solo es importante detectar la enfermedad, sino también acompañar a las personas que resulten positivas y orientar a quienes necesiten vacunarse o realizar estudios complementarios", concluyó la hepatóloga.