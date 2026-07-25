Salta superó los 4 mil casos de bronquiolitis durante el primer semestre - Imagen creada con IA

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que la provincia acumula 4.009 casos de bronquiolitis durante el primer semestre del año. El dato surge del último reporte epidemiológico, que también actualiza la situación de otras enfermedades bajo vigilancia.

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Solo durante la última semana analizada se notificaron 188 nuevos casos , lo que mantiene la atención sobre esta infección respiratoria que suele incrementarse durante los meses de bajas temperaturas.

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que se presenta con mayor frecuencia en otoño e invierno. Afecta principalmente a recién nacidos y niños menores de dos años y, en la mayoría de los casos, es provocada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) .

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos, la congestión nasal, la fiebre y la dificultad para respirar. Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de consultar rápidamente al médico ante cualquier signo de complicación, especialmente en los más pequeños.

También aumentan otras enfermedades respiratorias

El informe epidemiológico también refleja la circulación de otras infecciones respiratorias en la provincia.

Hasta la semana epidemiológica 27 se registró un acumulado de:

17.530 casos de enfermedades tipo influenza, con 500 nuevos contagios durante la última semana.

de enfermedades tipo influenza, con durante la última semana. 4.527 casos de neumonía, de los cuales 158 fueron notificados en el último reporte.

Las autoridades recomiendan mantener al día el calendario de vacunación, ventilar los ambientes y reforzar las medidas de higiene para reducir el riesgo de contagio.

Chikungunya, diarrea y otras enfermedades bajo vigilancia

Además de las enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud informó que en Salta ya se confirmaron 2.234 casos de chikungunya durante el año. Los departamentos con mayor cantidad de contagios son San Martín, Orán y Anta.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos, se notificaron 521 nuevos casos de diarrea aguda, elevando el acumulado anual a 30.644 casos.

También se confirmó un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana, alcanzando un total de seis casos registrados durante 2026.

Picaduras de alacrán y mordeduras de perro

Dentro de las enfermedades zoonóticas, el informe señala que durante la última semana se notificaron seis casos de picaduras de alacrán, por lo que el acumulado anual asciende a 262 casos.

Además, se registraron 15 mordeduras de perro, consideradas accidentes potencialmente rábicos, junto con tres nuevos casos de leishmaniasis visceral canina, que elevan el total anual a 22 casos.

Por otra parte, se notificaron dos nuevos casos de hidatidosis, alcanzando un acumulado de 14 personas afectadas en lo que va del año.

Vigilancia epidemiológica permanente

Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron que el seguimiento semanal de estas enfermedades permite detectar oportunamente brotes y orientar las estrategias de prevención y control en toda la provincia.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención, consultar al sistema de salud ante síntomas compatibles con estas enfermedades y cumplir con las recomendaciones médicas para disminuir el riesgo de complicaciones, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.