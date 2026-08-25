Educación en contexto de encierro: la modalidad alcanza a 1.500 personas en Jujuy

El 27 y 28 de agosto Jujuy será sede del Primer Congreso Federal de Educación en Contexto de Encierro . (foto ilustrativa)

La educación también atraviesa los espacios de encierro; en Jujuy, la modalidad de Educación en Contexto de Encierro lleva adelante propuestas educativas para personas privadas de la libertad, con trayectos que van desde la terminalidad primaria y secundaria hasta la formación técnico-profesional.

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Uno de los datos que refleja el alcance de esta política educativa es el caso del complejo penitenciario de Chalicán , donde de unos 600 internos, cerca de 400 participan de distintas propuestas educativas .

La responsable de la modalidad, Carla Torcoletti , explicó que el objetivo no es solamente completar estudios pendientes, sino también generar herramientas para nuevas oportunidades dentro y fuera del sistema penitenciario.

“ La modalidad de educación en contexto de encierro transversaliza muchos servicios educativos. La primaria, la secundaria, la formación técnico-profesional con 21 ofertas formativas en los distintos establecimientos de encierro ”, detalló.

Más de 1.500 personas participan de propuestas educativas

La educación en contexto de encierro no se limita únicamente a las clases tradicionales. La propuesta incluye distintos espacios de aprendizaje y acompañamiento.

"Los efectos negativos nocivos del encierro se pueden mitigar y ayudar desde la educación física y el deporte también" "Los efectos negativos nocivos del encierro se pueden mitigar y ayudar desde la educación física y el deporte también"

Según explicó Torcoletti, actualmente participan más de 1.500 personas en los establecimientos de la provincia.

Dentro de las ofertas se encuentran:

Terminalidad primaria para adultos.

Educación secundaria.

Formación técnico-profesional.

Clubes de lectura.

Servicios de biblioteca.

Clubes de ciencia.

Feria de ciencias.

Talleres de educación física.

Talleres de arte y música.

“También tenemos clubes de lectura, servicios de biblioteca que tenemos desde el 2022, clubes de ciencia que abrimos este año, la feria de ciencias en la que participamos, talleres de educación física, taller de arte y taller de música”, explicó la funcionaria.

Además, destacó el rol del deporte y la actividad física dentro de estos espacios.

“Este ministerio entiende que los efectos negativos nocivos del encierro se pueden mitigar y ayudar desde la educación física y el deporte también”, sostuvo.

En Chalicán, la mayoría busca terminar estudios pendientes

Dentro de las cárceles, una de las principales demandas educativas está relacionada con completar aquellos trayectos que quedaron inconclusos antes del ingreso al sistema penitenciario.

Torcoletti explicó que en el complejo de Chalicán alrededor de 300 personas cursan el nivel secundario, mientras que otras completan la primaria o realizan capacitaciones laborales.

“En general casi todos los estudiantes que están en encierro eligen terminar la oferta desde la cual quedó inconclusa antes de entrar” “En general casi todos los estudiantes que están en encierro eligen terminar la oferta desde la cual quedó inconclusa antes de entrar”

Además, explicó que la organización permite que una misma persona pueda realizar diferentes trayectos educativos.

“En el turno mañana se ofrece la educación técnico-profesional y en el turno tarde la primaria y la secundaria. También tenemos talleres de educación física y deporte, así que muchos pueden ir a educación física por la mañana y por la tarde terminar un trayecto educativo”, detalló.

Educación en contexto de encierro en Jujuy: En Jujuy, más de 1.500 personas privadas de la libertad participan de propuestas educativas.

“La educación realmente llega a muchos lugares”

Para Carla Torcoletti, uno de los aspectos más importantes de esta modalidad es entender que la educación no tiene límites ni espacios exclusivos.

“La educación realmente es para todos” “La educación realmente es para todos”

La responsable de la modalidad explicó que, a diferencia de una escuela tradicional, en este caso la institución educativa ingresa a un ámbito con una lógica diferente.

“Somos la escuela que entra a otra institución con una lógica o un paradigma totalmente distinto al educativo, desde el paradigma de la seguridad y desde el tratamiento técnico penitenciario, pero la escuela lo que produce es realmente sorprendente”, expresó.

En ese sentido, recordó una experiencia que marcó el impacto que puede tener aprender dentro de una cárcel.

“Un estudiante una vez me dijo: ‘en algún punto estoy agradecido de estar acá porque si yo no hubiera estado acá nunca hubiera aprendido a leer y escribir’” “Un estudiante una vez me dijo: ‘en algún punto estoy agradecido de estar acá porque si yo no hubiera estado acá nunca hubiera aprendido a leer y escribir’”

La historia, según relató, tuvo un momento especial cuando ese estudiante pudo escribirle una poesía a su madre después de haber aprendido a leer y escribir.

“Le había podido escribir una poesía a su mamá, habiendo ahí aprendido a leer y escribir, y que se le iba a dar de regalo cuando viniera a visitarlo el domingo”, recordó.

Jujuy será sede del primer Congreso Federal de Educación en Contexto de Encierro

El próximo 27 y 28 de agosto, el Cabildo Histórico de Jujuy será sede del Primer Congreso Federal de Educación en Contexto de Encierro.

El encuentro reunirá experiencias, investigaciones y prácticas vinculadas a esta modalidad educativa.

“Este espacio está pensado como un espacio académico y también como un espacio para compartir, para visibilizar experiencias e investigaciones, saberes y prácticas pedagógicas de distintos actores que transitan la educación en contexto de encierro”, explicó Torcoletti.

La convocatoria no estará destinada solamente a docentes, sino también a integrantes de servicios penitenciarios, profesionales de salud mental, equipos vinculados a adicciones y otros actores que trabajan en estos ámbitos.

Educación y el nuevo régimen penal juvenil

Uno de los temas que también será abordado durante el Congreso será la implementación del nuevo régimen penal juvenil y los desafíos que plantea la posible baja de la edad de punibilidad.

Torcoletti señaló que se abrirán espacios de debate para analizar cómo acompañar estos nuevos escenarios desde diferentes áreas.

“No solamente son las cárceles, también desde desarrollo humano y niñez, sobre todo pensando en la próxima implementación del nuevo régimen penal juvenil, que va a presentar desafíos no solo para la educación sino para Jujuy en distintas aristas”, explicó.

El objetivo del encuentro será generar intercambio y construir herramientas que permitan pensar políticas públicas relacionadas con la educación en contextos complejos.