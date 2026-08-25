Última semana de agosto, mes de la Pachamama: ¿Los jujeños siguen sahumando?

A pocos días de terminar agosto, comerciantes aseguran que todavía hay movimiento y que muchas familias mantienen la costumbre de sahumar sus casas. Algunos realizan el ritual al comenzar el mes de la Pachamama y vuelven a hacerlo antes de que finalice.

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Agosto comienza a despedirse, pero el sahumado vinculado a la Pachamama todavía mantiene su presencia entre las costumbres de muchas familias jujeñas. Durante la última semana del mes, la venta de preparados, hierbas y distintos elementos utilizados para esta práctica continúa activa.

Según explicó una comerciante dedicada a la venta de estos productos, todavía hay personas que se acercan en busca de preparados destinados a diferentes propósitos.

“Están comprando. Más llevan preparado todo esto. Hay para limpiar la casa, para trabajo, salud, dinero, amor y protección”, detalló.

La tradición no se limita únicamente a los primeros días de agosto. De acuerdo con la vendedora, existe un grupo importante de clientes que acostumbra realizar el sahumado dos veces durante el mes.

“Hay mucha gente que sahúma el primero y sahúma al finalizar el mes”, señaló.

Preparados para la casa y ofrendas para la Pachamama

Entre los productos disponibles aparecen diferentes combinaciones destinadas al sahumado de viviendas, además de elementos relacionados directamente con las ofrendas a la Pachamama.

La comerciante explicó que muchas de sus clientas regresan cada año en busca de los mismos preparados. “Todos los años ya saben mis clientas que me hacen preparar todo eso: trabajo, salud, dinero, amor, protección. Todo para la casa”, sostuvo.

También se comercializan pequeños elementos de llama que, según describió, son considerados mensajeros asociados a la suerte, el trabajo, la salud, el dinero y el amor.

La utilización es sencilla: los distintos ingredientes se mezclan y se colocan sobre brasas para generar el humo con el que posteriormente se recorre la vivienda.

“De una bolsita, todo entreverado se echa en la brasita y se sahúma la casa”, explicó.

Desde pequeñas cantidades hasta preparados para toda la familia

La cantidad que compra cada persona depende principalmente del espacio que desea sahumar y de la cantidad de integrantes que participarán de la ceremonia.

“Hay personas que buscan algo chiquito porque tienen un departamento y hay otros que se juntan todas las familias y llevan más cantidad”, describió la comerciante.

Actualmente pueden encontrarse alternativas desde los $1.000, mientras que otros preparados rondan los $5.000 o más, de acuerdo con la cantidad y los elementos incluidos.

También señaló que durante agosto algunos productos se ofrecen a valores más bajos para facilitar su compra. “Por ahora está todo barato, para que la gente lleve y justamente pueda sahumar”, indicó.

El sahumado también se mantiene durante el resto del año

Aunque agosto concentra tradicionalmente una mayor demanda, la venta de preparados para sahumar continúa durante los demás meses.

“Fuera de agosto, todo el año se vende eso”, afirmó la comerciante.

Sin embargo, explicó que el movimiento varía durante el mes y suele incrementarse especialmente cuando los empleados públicos cobran sus salarios.

De esta manera, mientras agosto entra en sus últimos días, el sahumado continúa formando parte de las prácticas que muchas familias mantienen en Jujuy. Ya sea para acompañar las ceremonias dedicadas a la Pachamama, limpiar los hogares o sostener una tradición transmitida con el paso de los años, la costumbre sigue presente hasta el cierre del mes.