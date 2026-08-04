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4 de agosto de 2026 - 08:55
Jujuy.

Agosto cultural: qué le piden los jujeños a la Pachamama

Agosto es un mes muy especial para los jujeños en donde es una tradición pedirle y agradecerle a la Pachamama por todo lo que nos brinda.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ritual de la Pachamama.

Ritual de la Pachamama.

Con la llegada de agosto, los jujeños renuevan su vínculo con la Pachamama mediante agradecimientos, ofrendas y pedidos para los meses que vienen. Desde Canal 4 salimos a la calle a preguntarle a los jujeños sobre qué es lo que le piden a la Madre Tierra, la salud fue el deseo más repetido, acompañada por la necesidad de conseguir trabajo y proteger a los seres queridos.

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Las respuestas también reflejaron preocupaciones cotidianas, como la falta de oportunidades laborales, las dificultades atravesadas durante el último año y la necesidad de construir una sociedad con mayor respeto, solidaridad y afecto.

Salud, trabajo y protección para la familia

“Salud y que haya trabajo para todos”, dijo una de las jujeñas encuestadas, quien reconoció haber atravesado un año complicado. Otras respuestas coincidieron en pedir cuidado para la familia, considerada el sostén más importante frente a las dificultades.

“Salud, trabajo y que cuide a mi familia, que es lo más importante”, indicó otro jujeño. La preocupación por el empleo también apareció de manera reiterada, especialmente entre quienes tienen hijos adultos que todavía no consiguen una oportunidad laboral.

Una mujer señaló que la salud es primordial, pero también pidió “trabajo para mis hijos, que ya son grandes y aún no consiguen”. A ese deseo sumó un pedido de mayor amor y unión: “Se están viendo cosas muy feas. Que nos llevemos mejor y nos queramos un poquito más”.

Paz, prosperidad y respeto por la tierra

Además de las necesidades familiares y económicas, algunos jujeños ampliaron sus pedidos hacia toda la comunidad. “Paz en el mundo y salud para todos”, fue uno de los deseos expresados durante la consulta.

Otra persona, que mantiene esta tradición por herencia materna, contó que todos los años durante agosto le da de comer a la Pachamama. Su pedido estuvo relacionado con el respeto por la naturaleza y la convivencia entre las personas.

“Que respeten a la tierra y valoren todo el bienestar. Siempre salud y trabajo, que también es esencial para vivir, y que nos respetemos todos los seres en general”, manifestó.

La prosperidad también estuvo presente entre las respuestas. “Prosperidad, salud y trabajo. Con eso me conformo, y salir adelante siempre. Hay que pasar agosto”, resumió otro de los consultados.

La importancia de la Pachamama para los jujeños

La celebración de la Pachamama ocupa un lugar central en la identidad cultural de Jujuy. Durante agosto, numerosas familias agradecen a la Madre Tierra por los alimentos, el trabajo, la salud y todo lo recibido a lo largo del año.

El ritual de “dar de comer” a la tierra representa una forma de reciprocidad: se devuelve simbólicamente una parte de aquello que la naturaleza brinda. Al mismo tiempo, es un momento de encuentro familiar y comunitario en el que se comparten comidas, bebidas, recuerdos y deseos.

La tradición también transmite un mensaje de respeto y cuidado del entorno. Para muchos jujeños, la Pachamama no es solamente una ceremonia vinculada con el pasado, sino una práctica vigente que pasa de generación en generación y fortalece el sentido de pertenencia.

Los pedidos recogidos durante este agosto muestran que, más allá de las distintas experiencias personales, la mayoría comparte necesidades similares: conservar la salud, acceder a un trabajo digno, cuidar a la familia y vivir en una sociedad más pacífica, solidaria y respetuosa.

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