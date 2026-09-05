Las familias inmigrantes que ayudaron a construir la historia de Jujuy

En el marco del Día de los Inmigrantes , la profesora de Historia Anahí Gareca repasó el papel que tuvieron distintas corrientes migratorias en la construcción de la identidad de Jujuy. Desde los primeros europeos que llegaron durante el siglo XIX hasta las familias provenientes de Bolivia, Perú y otros países sudamericanos, la provincia fue incorporando costumbres, oficios, sabores y tradiciones que hoy forman parte de su vida cotidiana.

Vacaciones. Sabores del Mundo llega al Cabildo de Jujuy: qué países participarán y cuándo será

Medida. Estados Unidos frenó visas de inmigrante para 75 países: cuáles son

Gareca explicó que es necesario distinguir entre la inmigración transatlántica, principalmente europea, y las migraciones sudamericanas que se intensificaron durante el siglo XX.

A mediados del siglo XIX, Argentina impulsó políticas destinadas a atraer población europea. Sin embargo, gran parte de quienes arribaron eran familias trabajadoras que escapaban de crisis económicas, falta de alimentos y conflictos en sus países de origen.

La mayoría se instaló inicialmente en Buenos Aires y la región del Litoral, donde existían tierras disponibles para trabajar. En Jujuy la realidad era distinta.

Según explicó la historiadora, gran parte de las tierras ya se encontraba concentrada en manos de grandes propietarios y quienes llegaban debían buscar otras alternativas.

“Venían con la idea fija de trabajar y trabajar, y trabajaron muchísimo” “Venían con la idea fija de trabajar y trabajar, y trabajaron muchísimo”

Entre los primeros grupos que lograron establecerse hubo numerosas familias italianas. Algunos se instalaron en zonas como El Carmen e introdujeron nuevas formas de producción agrícola, cultivos y actividades vinculadas a las fincas.

La llegada no se daba únicamente de manera individual. Muchas veces una persona se establecía y luego, mediante cartas o recomendaciones, alentaba a familiares y conocidos a emprender el mismo viaje.

Arquitectura, comercio y nuevas costumbres

La influencia inmigrante también quedó plasmada en edificios y espacios emblemáticos de la provincia.

Gareca recordó que arquitectos y trabajadores de origen europeo participaron en obras que con el paso de los años se convirtieron en parte del patrimonio jujeño, entre ellas edificios vinculados a Casa de Gobierno, el Colegio Nuestra Señora del Huerto y distintas instituciones educativas.

Posteriormente se produjo una importante llegada de familias de origen sirio-libanés, cuya presencia tuvo una fuerte vinculación con el comercio.

Muchos comenzaron con almacenes, negocios de telas y establecimientos de ramos generales. Esos comercios no funcionaban solamente como espacios de compra, sino también como lugares de encuentro y sociabilidad para los vecinos.

Con el paso de las generaciones, aquellos apellidos, emprendimientos y costumbres terminaron integrándose naturalmente a la sociedad jujeña.

“La inmigración en Jujuy la tenemos presente a través de la comida, de los sabores y de la música, que se sigue mezclando con el ser jujeño”, señaló la profesora.

La inmigración desde Bolivia y otros países de Sudamérica

Durante el siglo XX cobraron mayor relevancia las migraciones provenientes de países sudamericanos, especialmente Bolivia, además de Perú y, en períodos más recientes, Venezuela.

En el caso boliviano, Gareca destacó que existe una vinculación histórica mucho más profunda que las actuales fronteras nacionales.

Las relaciones sociales, familiares y económicas entre ambos territorios existían desde tiempos coloniales y continuaron a lo largo de los siglos.

La cercanía geográfica hizo que esa movilidad se mantuviera y que numerosos apellidos y tradiciones compartidas formen parte de la identidad de ambos lados de la frontera.

¿Por qué eligieron quedarse en Jujuy?

Más allá de las oportunidades laborales, Gareca planteó otro factor para comprender por qué muchas familias decidieron establecer definitivamente su vida en la provincia.

“Quizás tenga que ver con esta idea que hay entre los jujeños de ser tan amables a la hora de recibir al otro”, expresó.

La historiadora destacó costumbres como saludar, recibir a las personas o abrir las puertas del hogar como características que pudieron facilitar la integración de quienes llegaban desde lugares lejanos.

Por eso, el Día del Inmigrante también representa una oportunidad para mirar la historia provincial desde la diversidad.

Italianos, sirio-libaneses, bolivianos, peruanos y muchas otras comunidades no solamente llegaron a Jujuy: trabajaron, formaron familias, levantaron comercios, incorporaron conocimientos y dejaron marcas que continúan presentes varias generaciones después.