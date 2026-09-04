Inmigración en Jujuy: quiénes llegaron, por qué eligieron la provincia y cómo dejaron su huella

En el Día del Inmigrante , un recorrido por la historia de la inmigración en Jujuy permite entender cómo distintas corrientes migratorias fueron incorporándose a la provincia y contribuyeron a transformar su producción, sus costumbres, su arquitectura y su identidad cultural.

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La inmigración en Jujuy tuvo características diferentes a las registradas en Buenos Aires y en la región del Litoral. Mientras millones de europeos arribaron a la Argentina desde mediados del siglo XIX, muchos se instalaron inicialmente en zonas donde podían trabajar como colonos. En Jujuy, en cambio, gran parte de las tierras ya estaba en manos privadas y quienes decidían asentarse debían encontrar otras alternativas para desarrollarse.

Con el paso del tiempo llegaron italianos, sirio-libaneses y posteriormente inmigrantes procedentes de distintos países sudamericanos. Cada movimiento respondió a momentos históricos diferentes, pero todos terminaron aportando elementos que hoy forman parte de la vida cotidiana de la provincia.

Según se explicó durante la entrevista, entre los primeros grupos europeos que se instalaron en territorio jujeño tuvieron una presencia importante los italianos .

La realidad provincial planteaba un desafío: no existía la misma disponibilidad de tierras que en otras regiones argentinas. Por esa razón, muchos inmigrantes debieron arrendar terrenos y buscar nuevas actividades que les permitieran producir y establecerse.

En sectores como El Carmen, algunos incorporaron cultivos y técnicas que hasta entonces no eran habituales. Durante la entrevista se mencionó, entre otros ejemplos, el desarrollo de viñedos y nuevas formas de aprovechar las tierras disponibles.

El esfuerzo laboral fue una característica central de esas primeras familias. Al mismo tiempo, el crecimiento de las comunidades se fue alimentando mediante recomendaciones entre familiares y conocidos. Las cartas que viajaban hacia Europa transmitían una idea concreta: en Argentina existían oportunidades laborales y posibilidades de comenzar otra vida.

Ese “boca a boca” fue fundamental para que nuevos grupos siguieran llegando. No se trataba únicamente de personas solas, sino también de familias enteras que abandonaban Europa en un contexto de industrialización, dificultades económicas, crisis y conflictos.

Italianos y sirio-libaneses, parte de la identidad de Jujuy

Después de la inmigración italiana también se produjo una importante llegada de población sirio-libanesa, cuyas comunidades crearon instituciones y espacios de encuentro que aún forman parte de la provincia.

La influencia de aquellos inmigrantes no quedó limitada al trabajo. Con el paso de las generaciones apareció en la arquitectura, el comercio, la gastronomía, la música y diferentes costumbres incorporadas a la sociedad jujeña.

Durante la entrevista se destacó que algunas obras emblemáticas de fines del siglo XIX estuvieron vinculadas con profesionales inmigrantes y que esa presencia continúa siendo reconocible en edificios, instituciones y actividades comerciales históricas de Jujuy.

También tuvieron importancia los tradicionales almacenes de ramos generales, que durante décadas funcionaron no solamente como comercios, sino como espacios de encuentro y sociabilidad entre vecinos.

Una segunda etapa: la inmigración desde países sudamericanos

La historia migratoria jujeña no terminó con los grandes movimientos europeos. Durante el siglo XX comenzaron a cobrar cada vez mayor relevancia las migraciones provenientes de países de Sudamérica.

Bolivia, Perú y, más recientemente, Venezuela aparecen entre los orígenes mencionados durante la entrevista. En cada caso, las razones para dejar el país natal fueron distintas y estuvieron relacionadas con las circunstancias sociales, económicas o políticas de cada época.

En el caso de Bolivia, además, existe una relación histórica particular por la cercanía fronteriza y por vínculos que anteceden ampliamente a las migraciones contemporáneas. La conexión entre ambos territorios puede encontrarse incluso en apellidos, tradiciones y relaciones familiares presentes en Jujuy.

¿Por qué muchos inmigrantes eligieron quedarse en Jujuy?

Una de las preguntas centrales de la entrevista fue por qué, después de atravesar enormes distancias, algunas familias decidieron establecerse definitivamente en la provincia.

Entre las posibles explicaciones apareció la forma de recibir a quienes llegan. El entrevistado destacó como una característica jujeña la cercanía en los vínculos, el saludo, la hospitalidad y la apertura hacia quienes buscan integrarse a una nueva comunidad.

“Acá los jujeños somos muy de saludar, de abrirte la puerta de la casa, de recepcionar”, señaló al reflexionar sobre las razones que pudieron favorecer el arraigo de diferentes comunidades.

La inmigración todavía se ve y se vive en Jujuy

La huella de las migraciones no pertenece únicamente al pasado. Está presente en los apellidos, las comidas, los sabores, la música, el comercio, las instituciones y las costumbres que fueron mezclándose con las tradiciones locales hasta convertirse en parte de la identidad jujeña.

El 4 de septiembre, Día del Inmigrante, propone precisamente mirar esa construcción colectiva. Jujuy no recibió los mismos volúmenes migratorios que Buenos Aires, pero su historia también estuvo atravesada por personas que dejaron sus países, buscaron nuevas oportunidades y terminaron incorporando una parte de su cultura a la provincia.

Desde los italianos y sirio-libaneses de las primeras corrientes hasta las familias procedentes de Bolivia, Perú, Venezuela y otros países de la región, la inmigración fue sumando capas a una identidad provincial que continúa transformándose con cada nueva generación.