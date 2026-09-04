viernes 04 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2026 - 14:25
Jujuy.

Inmigración en Jujuy: quiénes llegaron, por qué eligieron la provincia y cómo dejaron su huella

La inmigración dejó su huella en Jujuy y ayudó a construir una identidad diversa que perdura hasta hoy. Italianos y españoles llegaron para quedarse.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día del Inmigrante - Imagen ilustrativa&nbsp;

Día del Inmigrante - Imagen ilustrativa 

En el Día del Inmigrante, un recorrido por la historia de la inmigración en Jujuy permite entender cómo distintas corrientes migratorias fueron incorporándose a la provincia y contribuyeron a transformar su producción, sus costumbres, su arquitectura y su identidad cultural.

Lee además
Argentina cuenta con una gran cantidad de puntos históricos.
Escapadas.

Museos en Argentina: los mejores destinos que reflejan el legado de los inmigrantes
Este paraje es ideal para quienes desean desconectarse del ritmo urbano.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Corrientes: dónde queda el pueblo del norte fundado por inmigrantes alemanes

La inmigración en Jujuy tuvo características diferentes a las registradas en Buenos Aires y en la región del Litoral. Mientras millones de europeos arribaron a la Argentina desde mediados del siglo XIX, muchos se instalaron inicialmente en zonas donde podían trabajar como colonos. En Jujuy, en cambio, gran parte de las tierras ya estaba en manos privadas y quienes decidían asentarse debían encontrar otras alternativas para desarrollarse.

Con el paso del tiempo llegaron italianos, sirio-libaneses y posteriormente inmigrantes procedentes de distintos países sudamericanos. Cada movimiento respondió a momentos históricos diferentes, pero todos terminaron aportando elementos que hoy forman parte de la vida cotidiana de la provincia.

Los primeros inmigrantes europeos que llegaron a Jujuy

Según se explicó durante la entrevista, entre los primeros grupos europeos que se instalaron en territorio jujeño tuvieron una presencia importante los italianos.

La realidad provincial planteaba un desafío: no existía la misma disponibilidad de tierras que en otras regiones argentinas. Por esa razón, muchos inmigrantes debieron arrendar terrenos y buscar nuevas actividades que les permitieran producir y establecerse.

En sectores como El Carmen, algunos incorporaron cultivos y técnicas que hasta entonces no eran habituales. Durante la entrevista se mencionó, entre otros ejemplos, el desarrollo de viñedos y nuevas formas de aprovechar las tierras disponibles.

El esfuerzo laboral fue una característica central de esas primeras familias. Al mismo tiempo, el crecimiento de las comunidades se fue alimentando mediante recomendaciones entre familiares y conocidos. Las cartas que viajaban hacia Europa transmitían una idea concreta: en Argentina existían oportunidades laborales y posibilidades de comenzar otra vida.

Ese “boca a boca” fue fundamental para que nuevos grupos siguieran llegando. No se trataba únicamente de personas solas, sino también de familias enteras que abandonaban Europa en un contexto de industrialización, dificultades económicas, crisis y conflictos.

Italianos y sirio-libaneses, parte de la identidad de Jujuy

Después de la inmigración italiana también se produjo una importante llegada de población sirio-libanesa, cuyas comunidades crearon instituciones y espacios de encuentro que aún forman parte de la provincia.

La influencia de aquellos inmigrantes no quedó limitada al trabajo. Con el paso de las generaciones apareció en la arquitectura, el comercio, la gastronomía, la música y diferentes costumbres incorporadas a la sociedad jujeña.

Durante la entrevista se destacó que algunas obras emblemáticas de fines del siglo XIX estuvieron vinculadas con profesionales inmigrantes y que esa presencia continúa siendo reconocible en edificios, instituciones y actividades comerciales históricas de Jujuy.

También tuvieron importancia los tradicionales almacenes de ramos generales, que durante décadas funcionaron no solamente como comercios, sino como espacios de encuentro y sociabilidad entre vecinos.

Una segunda etapa: la inmigración desde países sudamericanos

La historia migratoria jujeña no terminó con los grandes movimientos europeos. Durante el siglo XX comenzaron a cobrar cada vez mayor relevancia las migraciones provenientes de países de Sudamérica.

Bolivia, Perú y, más recientemente, Venezuela aparecen entre los orígenes mencionados durante la entrevista. En cada caso, las razones para dejar el país natal fueron distintas y estuvieron relacionadas con las circunstancias sociales, económicas o políticas de cada época.

En el caso de Bolivia, además, existe una relación histórica particular por la cercanía fronteriza y por vínculos que anteceden ampliamente a las migraciones contemporáneas. La conexión entre ambos territorios puede encontrarse incluso en apellidos, tradiciones y relaciones familiares presentes en Jujuy.

¿Por qué muchos inmigrantes eligieron quedarse en Jujuy?

Una de las preguntas centrales de la entrevista fue por qué, después de atravesar enormes distancias, algunas familias decidieron establecerse definitivamente en la provincia.

Entre las posibles explicaciones apareció la forma de recibir a quienes llegan. El entrevistado destacó como una característica jujeña la cercanía en los vínculos, el saludo, la hospitalidad y la apertura hacia quienes buscan integrarse a una nueva comunidad.

Acá los jujeños somos muy de saludar, de abrirte la puerta de la casa, de recepcionar”, señaló al reflexionar sobre las razones que pudieron favorecer el arraigo de diferentes comunidades.

La inmigración todavía se ve y se vive en Jujuy

La huella de las migraciones no pertenece únicamente al pasado. Está presente en los apellidos, las comidas, los sabores, la música, el comercio, las instituciones y las costumbres que fueron mezclándose con las tradiciones locales hasta convertirse en parte de la identidad jujeña.

El 4 de septiembre, Día del Inmigrante, propone precisamente mirar esa construcción colectiva. Jujuy no recibió los mismos volúmenes migratorios que Buenos Aires, pero su historia también estuvo atravesada por personas que dejaron sus países, buscaron nuevas oportunidades y terminaron incorporando una parte de su cultura a la provincia.

Desde los italianos y sirio-libaneses de las primeras corrientes hasta las familias procedentes de Bolivia, Perú, Venezuela y otros países de la región, la inmigración fue sumando capas a una identidad provincial que continúa transformándose con cada nueva generación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Museos en Argentina: los mejores destinos que reflejan el legado de los inmigrantes

Ni Jujuy, ni Corrientes: dónde queda el pueblo del norte fundado por inmigrantes alemanes

Estados Unidos frenó visas de inmigrante para 75 países: cuáles son

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Desde el CEDEMS denunciaron descuentos en los haberes y anunciaron una nueva Asamblea docente

Lo que se lee ahora
Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo) video
Patrimonio.

Iglesia Catedral de Jujuy: Comenzaron las obras de apuntalamiento del muro de adobe que había colapsado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vuelve el frío a  Jujuy.
Jujuy.

Del calor al frío: Jujuy tendrá un fuerte descenso de temperatura el fin de semana

Agustín “Randu” Flores en el Mundial de Fortnite video
Egames.

De Jujuy a la élite del gaming: "Randu" se prepara para un nuevo Mundial de Fortnite

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca
Jujuy.

Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca

mpleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre
País.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre y cómo siguen los aumentos

Javier Milei en cadena nacional video
País.

Javier Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: sanciones a petroleras, una base naval y un Consejo de Seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel