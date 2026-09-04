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4 de septiembre de 2026 - 09:58
Jujuy.

Condenaron a perpetua a un hombre por el homicidio de un sereno en Palma Sola

La víctima era sereno en una finca de Palma Sola. El acusado fue hallado responsable de matarlo para concretar un robo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La condena se dictó luego de una Investigación Penal Preparatoria realizada por el Ministerio Público de la Acusación. El debate oral comenzó el 19 de agosto y finalizó el 3 de septiembre en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El juicio por el crimen del sereno en Palma Sola

El acusado, identificado como G.M.G., oriundo de Palma Sola, llegó a juicio acusado por el crimen de Maldonado, quien se desempeñaba como sereno en una finca de esa localidad. El Tribunal estuvo integrado por el presidente Marcelo Ibáñez y las vocales Liliana Pellegrini y Claudia Moreno. La defensa técnica del acusado estuvo a cargo de Sara Cabezas.

Durante el debate intervino el fiscal Matías Fernando Mora García, titular de la Fiscalía de la Ciudad de San Pedro de Jujuy N° 2, quien presentó distintas pruebas para sostener la acusación.

Las pruebas que complicaron al acusado

En el juicio se incorporaron testimonios, pericias y resultados de allanamientos realizados durante la investigación. Esos elementos permitieron reconstruir el hecho y sostener la participación del acusado.

Entre las pruebas centrales, se estableció que el teléfono celular de la víctima fue encontrado en el domicilio del condenado. Además, se comprobó que el acusado había utilizado la línea telefónica de Maldonado en su propio dispositivo. También fueron secuestrados elementos vinculados al hecho, entre ellos un alicate y una pinza de corte, utilizados para violentar seguros y candados.

Tras analizar las pruebas producidas durante el debate, el Tribunal determinó la responsabilidad penal de G.M.G. y lo condenó a prisión perpetua.

El antecedente del caso

El crimen fue conocido en diciembre de 2025, cuando un hombre de 73 años fue hallado sin vida en una finca de Palma Sola, donde trabajaba como casero. El homicidio ocurrió entre el 6 y el 8 de diciembre de 2025, en la finca Vega, ubicada en la zona del Cerro La Alumbre, en Palma Sola. En un primer momento, la investigación se orientó a un posible homicidio ocurrido en contexto de robo, ya que en el lugar se detectaron accesos violentados y el faltante de dinero, una bomba de agua y un teléfono celular.

Según la información inicial, el cuerpo fue encontrado en una habitación cerrada con candado y presentaba lesiones compatibles con el uso de un elemento contundente. La causa quedó bajo investigación de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, con intervención del Ministerio Público de la Acusación.

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