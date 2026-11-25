Gimnasia de Jujuy y Madryn será dirigido por Joaquin Gil.

Gimnasia de Jujuy visita a Deportivo Madryn por la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y este miércoles conoció quien será el árbitro del encuentro.

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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Joaquín Gil será quien dirija del partido del Lobo y el Aurinegro este sábado 28 de noviembre, desde las 20, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, donde el Lobo buscará conseguir la clasificación a semifinales tras ganar 1 a 0 en la ida.

La designación arbitral genera especial atención por los antecedentes entre ambos equipos y la polémica eliminación de Gimnasia en el Reducido 2025, cuando el encuentro disputado en Jujuy fue suspendido por Lucas Comesaña.

Joaquín Gil es un árbitro oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, con experiencia en distintas categorías del fútbol argentino. Comenzó su carrera en la Liga Sampedrina y en 2021 debutó profesionalmente en el Torneo Federal A.

A lo largo de su trayectoria dirigió encuentros de la Primera Nacional, el Federal A y la Copa Argentina.

Uno de sus antecedentes más controvertidos ocurrió en febrero de 2024, durante el encuentro entre Deportivo Riestra y Comunicaciones por la Copa Argentina. En aquella oportunidad sancionó un discutido penal a favor de Riestra sobre el final del partido, que terminó con victoria por 1 a 0.

y Aca fue el penal que decidio el Arbitro Joaquin GIl, dando una de las mayores polemicas de lo que va en la Copa Argentina. pic.twitter.com/WgptObtGW3 — Fran (@FrannXZ__) February 8, 2024

Los antecedentes de Joaquín Gil dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

El árbitro conoce al Lobo y cuenta con antecedentes favorables para el conjunto jujeño.

Durante la temporada 2025 de la Primera Nacional dirigió cuatro encuentros de Gimnasia de Jujuy, con un saldo de dos victorias, dos empates y ninguna derrota.

Los partidos fueron:

16 de febrero de 2025: Estudiantes de Río Cuarto 1-1 Gimnasia de Jujuy.

22 de marzo de 2025: Gimnasia de Jujuy 2-0 Temperley.

25 de mayo de 2025: Gimnasia de Jujuy 1-1 San Telmo.

17 de agosto de 2025: Gimnasia de Jujuy 2-0 Chaco For Ever.

El antecedente más reciente se produjo frente a Chaco For Ever en el estadio 23 de Agosto, cuando el equipo jujeño consiguió una victoria por 2 a 0.

Cómo le fue a Deportivo Madryn con Joaquín Gil como árbitro

Deportivo Madryn también tiene antecedentes con el juez designado para la revancha.

Durante la temporada 2026, Gil dirigió tres encuentros del conjunto patagónico, con dos victorias y un empate.

5 de abril de 2026: Mitre de Santiago del Estero 1-3 Deportivo Madryn.

14 de junio de 2026: Deportivo Madryn 2-2 San Miguel.

2 de agosto de 2026: Deportivo Madryn 2-0 All Boys.

También estuvo presente en la victoria de Madryn por 1 a 0 frente a Los Andes, disputada el 7 de septiembre de 2025.

La terna arbitral completa para el partido del sábado

La AFA confirmó a las cuatro autoridades que estarán presentes en el estadio Abel Sastre:

Árbitro principal: Joaquín Gil.

Primer asistente: Cristian Navarro.

Segundo asistente: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para eliminar a Deportivo Madryn

El Lobo llegará a Puerto Madryn con la ventaja conseguida en el estadio 23 de Agosto, donde se impuso por 1 a 0 con un gol de Joaquín Varela.

Sin embargo, Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado mejor ubicado durante la fase regular de la Primera Nacional.

Esto significa que Gimnasia deberá conseguir una victoria o un empate para avanzar a las semifinales del Reducido.

Si Deportivo Madryn gana por un gol de diferencia, el resultado global quedará igualado y el equipo patagónico clasificará por ventaja deportiva. Si gana por dos o más goles, también avanzará de ronda.