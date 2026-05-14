Un hombre cayó a un canal y fue rescatado en el Dique Las Maderas

Un hombre se cayó a un canal y fue rescatado en el Dique Las Maderas

Un hombre fue rescatado en inmediaciones del Dique Las Maderas luego de caer a un canal de cemento y ser arrastrado hasta la zona del dique . La rápida intervención de efectivos de la División Lacustre y Fluvial, dependientes de la Dirección General de Bomberos, permitió salvarle la vida.

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El hecho ocurrió cuando personal de la División Lacustre y Fluvial tomó conocimiento de que un hombre había caído en un canal de cemento en inmediaciones del Dique Las Maderas. Según informaron, el sujeto habría pasado de largo por el canal hasta llegar al dique . Ante esta situación, los efectivos salieron de inmediato a bordo de una lancha con destino a la entrada de agua.

Al llegar al lugar, lograron divisar al hombre, quien se encontraba pidiendo auxilio. Rápidamente, los agentes realizaron la extracción de la víctima y le aplicaron técnicas de primeros auxilios . Luego, el hombre quedó bajo asistencia hasta la llegada del personal médico, que continuó con la atención correspondiente.

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Dónde queda el Dique las Maderas

Se puede tomar la Ruta Nacional 9 y luego seguir por el camino de ripio de la Ruta Provincial 62 o la Ruta Provincial 51. Este lugar no solo brinda opciones recreativas, sino que es ideal para una escapada de fin de semana en pleno contacto con la naturaleza.

Es uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia, ideal para quienes buscan combinar la tranquilidad del paisaje con la adrenalina de los deportes acuáticos y disfrutar de escapadas increíbles. Con su lago artificial de 960 hectáreas, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y el deporte.

Su amplia superficie lo convierte en el escenario perfecto para practicar actividades como windsurf, canotaje, paseos en lancha y esquí acuático. Además, su configuración única lo hace especialmente popular para la navegación a vela, atrayendo a entusiastas de toda la región.

El dique es famoso por la abundancia de pejerreyes, y la pesca está permitida los miércoles, viernes, sábados y domingos de 7:00 a 24:00 horas durante todo el año. Para quienes no cuentan con su propia embarcación, es posible alquilar lanchas de paseo o de pesca a través del Club de Pescadores La Ciénaga.