San Salvador de Jujuy: usaba una panadería para vender droga y fue detenido

Allanamiento en una panadería capitalina. Allanamiento en una panadería capitalina.

Este miércoles por la noche, una panadería del barrio Mariano Moreno de la ciudad de San Salvador de Jujuy fue allanada por la Justicia en el marco de una investigación por narcomenudeo y, según informó el Ministerio Público de la Acusación, funcionaba como fachada para la comercialización de estupefacientes.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo N° 2, a cargo del fiscal Sebastián Ruiz. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado con competencia en Narcomenudeo y ejecutados por personal de la Dirección General de Narcotráfico.

Allanamientos en Mariano Moreno y Alto Comedero Uno de los operativos se concretó en un inmueble del barrio Mariano Moreno, donde funcionaba la panadería señalada en la investigación. El otro allanamiento tuvo lugar en una vivienda de Alto Comedero.

Desde el MPA explicaron que ambas medidas forman parte de una pesquisa por infracción al artículo 5 inciso “c” de la Ley Nacional N° 23.737, vinculada a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Allanamiento en una panadería capitalina. Allanamiento en una panadería capitalina. Qué secuestraron en los procedimientos Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 20 envoltorios con pasta base y/o clorhidrato de cocaína. También incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación con anotaciones, elementos de corte, fraccionamiento y pesaje de sustancias, además de una moto que habría sido utilizada para la actividad ilícita. Un imputado y pedido de denuncias anónimas Tras los procedimientos, un hombre identificado como C. R. S. fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedó a disposición de la fiscalía. Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron además la importancia de las denuncias anónimas para avanzar en investigaciones por narcomenudeo y otros delitos. Recordaron que pueden realizarse a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar o en los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.

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