San Salvador de Jujuy: 4 hombres detenidos tras una violenta pelea con botellas en la calle

Cuatro hombres fueron detenido en la ciudad de San Salvador de Jujuy luego de protagonizar una violenta pelea en la vía pública, en inmediaciones del barrio Gorriti.
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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Campero y Jorge Newbery, donde los involucrados se agredían con golpes de puño y botellas de vidrio.
Cuatro hombres fueron detenido en la ciudad de San Salvador de Jujuy luego de protagonizar una violenta pelea en la vía pública, en inmediaciones del barrio Gorriti.
Según se informó, la situación fue advertida en la intersección de avenida Campero y Jorge Newbery, donde varias personas se encontraban enfrentándose en plena calle, generando importantes disturbios en la zona.
Al llegar al lugar, los policías observaron que cuatro sujetos se estaban agrediendo con golpes de puño y botellas de vidrio. La escena provocaba preocupación entre quienes circulaban por el sector y alteraba el orden en la vía pública.
Desde la fuerza indicaron que, al notar la presencia policial, los involucrados reaccionaron de manera violenta y agresiva.
Ante esa situación, los agentes procedieron a la detención de los cuatro hombres involucrados. Además, en el mismo operativo quedaron secuestrados dos motovehículos de distintas cilindradas, ya que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente ni pudieron justificar su procedencia.
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