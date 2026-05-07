El Club Tiro y Gimnasia inauguró dos canchas de pickleball en San Salvador de Jujuy

El pickleball llegó a Jujuy con dos nuevas canchas en el Club Tiro y Gimnasia de San Salvador.

El Club Tiro y Gimnasia de San Salvador de Jujuy inauguró dos canchas de pickleball y comenzó con una escuela de este deporte, actividad que crece día a día en el mundo. “Es furor en Europa y va a ser nuevo acá en Jujuy”, dijo Sergio Casas , presidente de la institución.

Más infraestructura. El Club Tiro y Gimnasia inauguró la iluminación en las canchas de fútbol

“Todos los jujeños van a poder venir a practicar, los que sean socios y los que no son socios . Va a haber profesores que van a enseñar por un mes y después vamos a hacer torneos, porque vamos a ser los únicos que vamos a tener estas canchas, así que vamos a sacarle provecho a todo esto”.

Aseguró que es un deporte “muy lindo, muy divertido, lo pueden jugar todos , los grandes y los chicos. Las paletas son distintas a lo que uno acostumbra. Realmente es un deporte muy lindo y es barato”, agregó Casas.

El pickleball llegó a Jujuy con dos nuevas canchas en el Club Tiro y Gimnasia de San Salvador. El pickleball llegó a Jujuy con dos nuevas canchas en el Club Tiro y Gimnasia de San Salvador.

Lo enseñarán desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. “Ahora nos falta poner un reflector nada más para jugar de noche, pero va a estar muy lindo. El pickleball ha llegado a Jujuy para quedarse”, aseguró el titular de la adquisición.

“Los felicitamos al Club Tiro por innovar”

Leandro Calvetti, Director de Deportes de Jujuy, destacó la iniciativa. “Los felicitamos al presidente, a toda su comisión, a sus socios, que seguramente aprovecharán la infraestructura que hoy tienen a disposición con un nuevo deporte”.

“Los felicitamos por innovar, por buscar nuevas alternativas, por ampliar un poco el abanico que tenemos de deportes dentro de este club. Tenemos esta infraestructura acá y esperemos que se pueda replicar también en otros clubes para poder hacer crecer estos deportes, que son deportes alternativos y que vienen muy bien para que podamos tener otras posibilidades”, afirmó Calvetti.

Marcó que es un deporte “muy versátil, muy fácil de aprenderlo. Permite que lo jueguen los grandes, los jóvenes, los más chiquitos. Así que seguramente será todo un éxito en este club”, cerró el funcionario provincial.

Qué es el pickleball

Se juega en una cancha de superficie dura, similar a las de tenis y bádminton, con dimensiones de seis metros de ancho por 13 de largo. Ambos lados de la red se extienden dos metros. Cada lado de la cancha está dividido en dos cuadrados, con un área de saque, que se ejecuta obligatoriamente de abajo hacia arriba, al igual que en el Pádel.

Se utiliza una paleta grande y liviana, y la pelota debe caer dentro de los límites de la pista. Se juega al mejor de tres sets, cada uno a 11 puntos, y solo el sacador puede anotar puntos. Se permite un solo servicio, y en caso de error, el tanto se pierde.

En Argentina, el pickleball se juega principalmente en Buenos Aires y en el interior del país, con alrededor de 100 canchas disponibles, algunas de las cuales están verificadas por la Asociación Argentina de Pickleball (AAP).