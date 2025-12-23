El Club Tiro y Gimnasia inauguró la iluminación en las canchas de fútbol

El Club Tiro y Gimnasia inauguró este martes 23 de diciembre la iluminación en las canchas de fútbol , lo que permitirá que los socios de la institución puedan tener actividad nocturna. En el acto estuvo presente el gobernador Carlos Sadir.

“Estamos muy contentos, es un día maravilloso para nosotros” , dijo el presidente del club Sergio Casas . “Tenemos muchísimas disciplinas que estamos mejorando en el club, tenemos las colonias de vacaciones, distintas disciplinas para que vengan los grandes y los chicos”.

Las mejoras en el Club Tiro y Gimnasia

“El club está cambiando permanentemente todos los días y la gente lo ve. Ahora va a venir para las canchas de tenis, que es lo más fuerte que tiene el club, la mayoría de los socios practican el tenis, pero también tenemos natación, tenemos gimnasio, tenemos squash, tenemos pileta, tenemos tenis, tenemos fútbol. Próximamente, si todos nos ayudan, tendremos cancha de pádel”.

“La Secretaría de Energía puso la iluminación, la Secretaría de Deportes nos donó redes, pelotas, camisetas, así que estamos muy contentos”, señaló. “Invitamos a todos los jujeños que quieran venir, lo pueden hacer. Es un club abierto para todos”.

“Todos los días estamos festejando, todos los días queremos buscar más beneficios para los socios. Y sabemos que es uno de los clubes más lindos que hay en todo el noreste argentino y los estamos cuidando permanentemente”, cerró.

“Estamos haciendo lo que nos propusimos”

La vicepresidenta Constanza Terán dijo que este fin de semana “va a ofrecer su primer torneo de squash, que es un torneo abierto. Estamos invitando a todos los socios primero del club y toda la gente que quiera jugar. El squash es un deporte recreativo, es un deporte que puede practicarlo cualquiera”.

Sobre la gestión de los dirigentes, dijo que “al principio fue medio complicado, porque para todos nosotros era algo nuevo. Hoy podemos sentarnos tranquilos y decir que lo que estamos haciendo es lo que propusimos al principio”.

“Vienen haciendo un trabajo impresionante”

El Secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, felicitó al club y a la comisión directiva. “Vienen haciendo un trabajo impresionante con el deporte, desarrollándolo cada vez más. Es un predio muy bonito, está muy bien cuidado, muy bien administrado”.

“Venimos trabajando muy fuerte acá. Se hizo una ATP de tenis, se hizo una capacitación en discapacidad también. Hay un trabajo en equipo muy importante con toda la comisión. Acá se pueden realizar muchísimas disciplinas y deportes. Espero que los usuarios de este club tan lindo lo puedan disfrutar de la mejor manera”.