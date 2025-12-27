sábado 27 de diciembre de 2025

27 de diciembre de 2025 - 18:27
Deportes.

Squash: Tiro y Gimnasia de Jujuy realizó un torneo y proyecta competencias en 2026

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El Club Tiro y Gimnasia de Jujuy informó que impulsa nuevas actividades para el Squash en la provincia. La vicepresidenta Constanza Terán señaló que la propuesta surge a partir de la incorporación de un socio, Mariano, y de la organización de un torneo que convocó a jugadores del norte argentino recientemente.

De acuerdo con lo indicado por Terán, la iniciativa se articuló con la participación de Mariano, quien practica la disciplina en otro club y se sumó al trabajo para organizar el certamen. En ese contexto, la vicepresidenta explicó que el impulso también se relaciona con una competencia previa disputada en Salta. Según precisó, ese torneo se jugó “hace tres fines de semana” y allí obtuvo el resultado de subcampeona, lo que, señaló, la motivó a avanzar con la organización de una nueva fecha en Jujuy.

Squash en Jujuy: torneo regional y proyección 2026

Terán expresó que el torneo realizado en el club se plantea como un punto de partida dentro de una agenda de actividades ya pensada para el año próximo. En sus palabras, “es el principio de muchos torneos que se realizarán en 2026”. También indicó que la propuesta busca aportar al crecimiento del Squash a nivel provincial, en línea con el objetivo de sumar instancias de competencia y continuidad para quienes practican la disciplina.

En relación con la organización, la vicepresidenta remarcó que la iniciativa se construyó a partir de la participación de nuevos integrantes y del incentivo que dejó la experiencia competitiva reciente en Salta. En ese marco, señaló que la idea de realizar el torneo en Jujuy se tomó como una acción inicial para sostener una agenda de encuentros durante el próximo año.

Tiro y Gimnasia: participación del norte del país

Sobre la convocatoria, el club informó que el torneo reunió a jugadores de la región norte del país, con presencia de participantes de distintas provincias. Según se comunicó, esta instancia permitió que el Club Tiro y Gimnasia de Jujuy funcione como espacio de encuentro para el desarrollo deportivo del Squash en la región.

Finalmente, desde la institución indicaron que el trabajo continuará con la planificación de nuevas fechas, de acuerdo con lo anunciado por la vicepresidenta. La organización del torneo y la proyección de competencias para 2026 forman parte de las acciones mencionadas para sostener la actividad en la provincia y mantener la participación regional.

