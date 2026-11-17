Solicitaron nuevamente a la Justicia que se incorporen como prueba los videos de Jesica Cirio en el vestidor.

La Fundación Apolo solicitó ante la Cámara Federal que se sumen a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde , conocida como “ Yategate ”, los videos en los que Jésica Cirio aparece mostrando fajos de dólares en efectivo.

Policiales. Jésica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba en la causa por presunto lavado de activos

En su presentación, la entidad argumentó que las grabaciones representan un elemento probatorio de importancia , fueron obtenidas de manera lícita y reúnen las condiciones de autenticidad necesarias para que puedan ser analizadas durante el proceso judicial.

Desde la perspectiva de la entidad, las grabaciones constituyen material de interés para la investigación y, según remarcó en el escrito, “hasta el momento no se acreditó que hayan sido obtenidos de manera ilícita”.

La presentación también señala que Cirio habría realizado los registros mientras atravesaba el proceso de divorcio con Insaurralde , con la intención de proteger sus intereses económicos y patrimoniales.

Posteriormente, el material tomó estado público sin que hasta ahora surgieran pruebas de que su difusión estuviera vinculada con extorsiones, intimidaciones o algún tipo de presión. Además, la fundación destacó que la DATIP no halló modificaciones ni manipulaciones en los archivos.

En ese sentido, el escrito volvió a subrayar que “la DATIP no encontró ningún indicio de que exista alteración o adulteración de los documentos”.

Las imágenes están integradas por siete videos en los que Cirio aparece mientras muestra distintos sectores del vestidor de una propiedad situada en el country Fincas de San Vicente. En las filmaciones se observan numerosos paquetes de dólares almacenados en bolsas transparentes, distribuidos entre cajones, repisas y una valija.

Las grabaciones se sumaron a la investigación luego de que trascendieran públicamente y la Fundación Apolo las entregara a través de un dispositivo USB. La causa está a cargo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora y busca establecer de dónde provenían los fondos y si se utilizaron mecanismos para encubrir bienes presuntamente vinculados con el desempeño de Insaurralde en la función pública.

Los videos

En la primera grabación se observa el vestidor de Jésica Cirio dentro de la mansión, donde se acumula una amplia colección de prendas, más de 30 pares de zapatillas y más de 20 de zapatos. También aparece un espacio destinado al maquillaje, denominado “glam room”.

El segundo registro muestra dos ambientes de la propiedad: la sala recreativa o “playroom” y el gimnasio. Allí se distinguen una mesa de pool profesional, distintos juegos infantiles, dos máquinas Arcade, un flipper, una cinta de correr, una bicicleta elíptica y varios elementos para levantar pesas.

La tercera filmación permite ver el salón principal de la mansión, que cuenta con un acceso equipado con lector de huellas dactilares, dimensiones amplias, un televisor de gran tamaño, mobiliario de alta gama y una mesa con capacidad para doce comensales.

Jesica Cirio pidió excluir el video de los dólares como prueba.

En otra de las grabaciones aparece una habitación destinada a huéspedes, que dispone de baño privado, junto a otro dormitorio de menores dimensiones.

También se identificaron otras tres grabaciones que presentan un dato distintivo: todas cuentan con sonido y registros de metadatos, es decir, información sobre cuándo fueron creadas y cuál es su procedencia digital. En cuanto a las fechas consignadas, seis archivos corresponden al 19 de abril de 2023, dos al 5 de diciembre de 2025 y uno al 23 de mayo de 2023.

Las grabaciones tienen una calidad audiovisual destacada. Los registros correspondientes a abril y mayo de 2023 resultan de particular interés para la causa, ya que coinciden con el período en el que Cirio concretó su separación de Insaurralde.