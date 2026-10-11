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11 de octubre de 2026 - 20:30
Jésica Cirio

Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: qué nombre le puso al nene

La modelo y conductora dio a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. El bebé nació por cesárea, pesó tres kilos y es el primer hijo de Cirio junto al empresario Nicolás Trombino.

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Por  Verónica Pereyra
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La noticia fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. El nacimiento marca una nueva etapa familiar para la conductora, que ya es mamá de Chloe, su hija de ocho años, fruto de su anterior relación con Martín Insaurralde.

Cómo fue el nacimiento del hijo de Jésica Cirio

De acuerdo con la información publicada por TN, el parto se realizó durante la mañana del domingo en el Sanatorio Otamendi. El bebé nació por cesárea y pesó tres kilos.

La llegada de Kimi se produjo varios meses después de que Cirio confirmara públicamente su embarazo. En abril de 2026, la conductora había contado que la noticia fue inesperada para ella y su pareja, aunque ambos se mostraron felices con la llegada del bebé.

Hasta el momento, la información sobre el nacimiento fue difundida principalmente por periodistas y medios de espectáculos.

Quién es Nicolás Trombino, el papá de Kimi

Nicolás Trombino es un empresario vinculado al rubro alimenticio y propietario de un supermercado mayorista. Mantiene un perfil bajo y se encuentra alejado de la exposición mediática.

La relación con Cirio comenzó a conocerse públicamente durante 2025. En abril de este año, la conductora confirmó que estaba embarazada y explicó que la noticia los había tomado por sorpresa.

Durante la espera, ambos optaron por preservar su intimidad y compartir pocos detalles de su vida privada. Trombino también es padre de un hijo de una relación anterior.

Chloe, la hija mayor de Jésica Cirio, se convierte en hermana mayor

Con la llegada de Kimi, Chloe, la hija de Cirio y Martín Insaurralde, se convirtió en hermana mayor. La niña tiene ocho años y, según había contado la conductora durante el embarazo, recibió con alegría la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Cirio había explicado que quiso contarle primero a su hija antes de hacer público el embarazo. También había compartido que esperaba un varón y que estaba entusiasmada por vivir nuevamente la experiencia de la maternidad.

El nacimiento de Kimi abre una nueva etapa para la modelo y conductora, que recibió a su segundo hijo junto a Nicolás Trombino después de varios meses de expectativa.

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