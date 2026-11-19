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El cambio en la situación judicial del acusado se produjo durante la tarde del miércoles 18 de noviembre, por decisión del fiscal Alejandro Maldonado, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 8 de Palpalá.

La causa, identificada con el legajo P-25993/26, investiga las circunstancias del hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, cuando Melinda Berta Maidana sufrió graves lesiones en un siniestro vial en Río Blanco. La mujer fue asistida y trasladada al hospital Pablo Soria , donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación había comenzado con una imputación por homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la incorporación de nuevos registros audiovisuales llevó a la Fiscalía a modificar la calificación legal a homicidio simple con dolo eventual.

Las cámaras de seguridad que cambiaron la investigación

Uno de los elementos determinantes para el avance de la causa fue el acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad pertenecientes a una empresa ubicada en la zona del siniestro.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, las imágenes permitieron observar la mecánica del hecho y reunir nuevos elementos para esclarecer cómo se produjo el accidente. Tras analizar ese material, el fiscal Alejandro Maldonado resolvió agravar la imputación y ordenar la aprehensión del conductor investigado. La calificación legal pasó de homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol a homicidio simple con dolo eventual.

El dolo eventual supone, en términos jurídicos, que una persona puede representarse la posibilidad de provocar un resultado fatal y, pese a ello, continuar con su conducta aceptando ese riesgo.

En este caso, la Fiscalía considera que los nuevos elementos reunidos justifican investigar la conducta del acusado bajo esa figura penal. Esto no implica que su responsabilidad esté determinada, sino que la investigación avanza con una imputación más grave.

Además de disponer la aprehensión, el fiscal solicitó una audiencia judicial para comunicar formalmente al imputado la nueva calificación legal y requerir que se dicte su prisión preventiva.

La decisión sobre esa medida cautelar deberá ser adoptada por el juez competente.

Comenzó la autopsia de Melinda Maidana y su familia espera respuestas

En paralelo al avance de la investigación, este jueves comenzó la autopsia de Melinda Maidana en la Morgue Judicial, ubicada sobre la Ruta Nacional 9. El procedimiento se inició a las 8.30 de la mañana y está a cargo del médico forense del Ministerio Público de la Acusación, Rodrigo Montes de Oca.

Desde el lugar, el móvil de Canal 4 informó que se desplegó una importante custodia policial en el ingreso al establecimiento y que familiares de la víctima comenzaron a acercarse para esperar novedades.

La realización de la autopsia había sido uno de los principales reclamos de los allegados de Melinda, quienes durante la jornada del miércoles protagonizaron una protesta y un corte de la Ruta Nacional 9 frente al acceso a la morgue.

Este jueves, en cambio, la circulación vehicular se encuentra liberada y los familiares permanecen a la espera de información sobre el procedimiento.

Uno de los aspectos que buscan esclarecerse es la naturaleza de las lesiones que sufrió la motociclista. La familia sostiene que llevaba casco de seguridad al momento del siniestro y aseguró contar con elementos para respaldar esa versión.

El examen médico-legal permitirá incorporar información sobre las causas del fallecimiento, aunque sus conclusiones deberán ser evaluadas junto con las demás pruebas reunidas en el expediente.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, una vez finalizada la autopsia se prevé la entrega del cuerpo a sus familiares.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa trabajando sobre las grabaciones y los demás elementos probatorios para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Para la familia de Melinda, la jornada de este jueves reúne dos hechos importantes: el avance de la causa judicial con una imputación más grave y la posibilidad de recibir finalmente el cuerpo para darle el último adiós.