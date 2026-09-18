El mapa del desempleo en Argentina: provincias más afectadas y los datos de Jujuy

El mercado laboral argentino mostró importantes diferencias según la zona del país durante el segundo trimestre de 2026 . El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ubicó la tasa de desempleo en el 7,9% para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos , equivalente a unas 1.164.000 personas desocupadas.

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Los datos no están discriminados por provincias completas, sino por aglomerados urbanos , por lo que permiten conocer qué ocurre en las principales ciudades y áreas metropolitanas relevadas por el organismo.

Entre los aglomerados relevados, Gran Rosario presentó la tasa de desocupación más elevada, con 11,5% . Le siguieron Gran Córdoba, con 10,5% , y Mar del Plata, con 9,9% .

También se ubicaron por encima del promedio nacional Bahía Blanca-Cerri, con 9,7% ; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 9,2% ; Corrientes, con 9,1% ; y los partidos del Gran Buenos Aires, con 8,8% .

Por regiones, la Pampeana presentó el porcentaje más alto, con una tasa de desempleo del 9,7%. Gran Buenos Aires llegó al 8,2%, el Noreste al 7%, Patagonia al 6,3%, Cuyo al 5,9% y el Noroeste registró 4,3%.

Cuál fue la situación en Jujuy

En el aglomerado Jujuy-Palpalá, la tasa de desocupación se ubicó en 3,4%, por debajo del 7,9% registrado para el total de los 31 aglomerados y del 4,3% correspondiente a la región Noroeste.

El relevamiento estimó para Jujuy-Palpalá una población de 366.000 personas, de las cuales alrededor de 174.000 integraban la población económicamente activa. Unas 168.000 estaban ocupadas y 6.000 desocupadas.

Sin embargo, otro indicador muestra la presión existente sobre el mercado laboral local. Unas 30.000 personas que ya tenían una ocupación estaban buscando otro empleo, lo que representó una tasa de ocupados demandantes del 17,1%. Además, la subocupación alcanzó el 6,1%.