Más de 1,1 millones de personas están desocupadas en Argentina

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral llegó al 45% , según el último informe sobre mercado de trabajo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sociedad. Mapa del desempleo en Argentina: qué ciudades concentran más personas sin trabajo

País. Aumentó el desempleo en Argentina en 2025: hay 1,64 millones de desocupados

Los datos corresponden a los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) . Allí viven unas 30,2 millones de personas, de las cuales 14,7 millones forman parte de la población económicamente activa.

En el segundo trimestre había 1.164.000 personas desocupadas , es decir, personas sin trabajo que buscaban activamente una ocupación y estaban disponibles para trabajar.

La tasa pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en igual período de 2026 . Sin embargo, el INDEC aclaró que la variación interanual de la desocupación no fue estadísticamente significativa. Frente al primer trimestre de este año, cuando había sido del 7,8%, tampoco se registró un cambio significativo.

La población ocupada alcanzó las 13.569.000 personas y la tasa de empleo se ubicó en 45%. A su vez, la tasa de actividad fue del 48,9%.

Entre los jóvenes se observaron los niveles más elevados de desocupación: alcanzó el 17,1% entre las mujeres de 14 a 29 años y el 14,1% entre los varones de la misma franja etaria.

Desempleo en Argentina.

La informalidad laboral llegó al 45%

El informe mostró un incremento de la informalidad laboral, que pasó del 43,2% en el segundo trimestre de 2025 al 45% en igual período de 2026. En este caso, el INDEC indicó que el aumento interanual de un punto porcentual fue estadísticamente significativo.

En números concretos, 6.101.000 personas ocupadas tenían un empleo informal durante el período analizado. Tres meses antes eran 5.955.000.

Entre los asalariados, el 37,9% no tenía descuento jubilatorio, mientras que el 62,1% sí contaba con ese aporte. Además, los trabajadores por cuenta propia representaron el 25,5% de la población ocupada.

El INDEC también informó que el 16,9% de los ocupados buscaba otro empleo y que la tasa de subocupación se ubicó en 11,5% durante el segundo trimestre.