El mensaje de la familia del Indio Solari que alertó a sus seguidores

Los allegados del Indio Solari expresaron su hartazgo por determinadas situaciones que tuvieron lugar luego del fallecimiento del músico y decidieron publicar un comunicado en redes sociales que tomó por sorpresa y generó desconcierto entre sus seguidores.

Espectáculos. El Indio Solari, en una entrevista inédita: su vínculo con Viru y sus reflexiones sobre la muerte

“ Desde que se fue no paran de usarlo . Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA... No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman intereses mezquinos”, manifestaron.

El comunicado continuó con una precisión dirigida a los seguidores: “Recuerden, cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”.

Aunque Virgina Mones Ruiz y Bruno Solari evitaron identificar de manera explícita a las personas o situaciones a las que hacían referencia, los seguidores del cantante comenzaron rápidamente a preguntarse qué había motivado la publicación de ese mensaje.

Entre las especulaciones de los seguidores sobre el origen de la polémica aparecieron distintos comentarios que apuntaban a posibles usos indebidos de la identidad y la imagen del músico. “¡¡¡Andan usando un Facebook diciendo que quien escribe es Viru!!! Con supuestos textos del Indio. Medio obvio que no era ella, pero algunos eligieron creer", “Vi un video con IA que usaban al Míster para marchar el 19 de septiembre. ¡Qué feo lo que hacen!“, fueron algunas de las reacciones que circularon al respecto.

La muerte del Indio Solari

De acuerdo con lo informado por Rodrigo Alegre durante la emisión de TN Central (TN), las primeras conclusiones de la autopsia practicada al cuerpo del artista determinaron que sufrió un accidente cerebrovascular no traumático, episodio que provocó su caída dentro de la piscina de su casa.

El documento difundido por la Fiscalía de Morón, encabezada por Lucio Rivero, detalla: “Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora”.

El músico falleció en las primeras horas del 5 de junio, en su vivienda ubicada en Parque Leloir. Posteriormente, sus restos fueron despedidos en un velatorio multitudinario en Villa Domínico, que se extendió durante 18 horas.