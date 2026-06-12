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12 de junio de 2026 - 17:13
Conmovedor

El emocionante mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte

Tras una multitudinaria despedida que conmovió a la sociedad, Virginia Mones Ruiz, esposa del Indio Solari, dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El emocionante mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte.&nbsp;

El emocionante mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte. 

Virginia Mones Ruiz, gran amor del Indio Solari, dejó un sentido mensaje en redes sociales de parte de ella y su hijo, Bruno, a una semana del fallecimiento del cantante e ícono del rock nacional.

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El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari en las redes sociales

Luego de la emotiva despedida que reunió a miles de personas, Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, firmado por ella y su hijo, Bruno.

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En un detallado listado, brindó los nombres de todos aquellos que acompañaron a la familia a transitar el difícil momento.

Además, compartió un conmovedor mensaje dirigido a los fanáticos del músico, cuya obra marcó a generaciones y transformó para siempre la escena del rock nacional con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El video fue publicado en la cuenta oficial del artista y muestra a Viru sentada en un sillón, mirando a cámara y hablando con un tono pausado y sereno. A lo largo de varios minutos, fue nombrando a familiares, amigos, colaboradores y dirigentes que estuvieron presentes durante las horas posteriores al fallecimiento del artista.

Gente querida: Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer", comenzó diciendo en representación también de su único hijo.

A continuación, recordó especialmente a quienes estuvieron junto a la familia desde el primer momento. "Martita Garín, Gastón Daus y Patricia que nos acompañaron en el primer y espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre", expresó.

También dedicó unas palabras a los abogados que acompañaron a la familia durante esos días y a quienes colaboraron en la organización de la despedida pública que reunió a miles de seguidores. "Nuestros abogados que nos respaldaron todo el tiempo".

Máximo Kirchner, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar", señaló. En otro tramo del mensaje, destacó la ayuda brindada por el Gobierno bonaerense. "A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal", dijo.

Uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a los bomberos que participaron de la organización de la despedida realizada en Villa Domínico. "A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, ¿qué decirles? Ustedes saben", manifestó con evidente emoción.

La histórica compañera del músico tampoco olvidó a los vecinos de su barrio donde el artista vivió durante años junto a su familia. "A nuestros queridos que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida", agradeció.

A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor”, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmesurable", señaló notablemente conmovida.

Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia, los amamos”, cerró el video.

El conmovedor gesto de Viru con una fan desconsolada en el velorio del Indio Solari

Mientras miles de personas se acercaban para darle el último adiós al Indio Solari, una escena particular conmovió profundamente a los presentes en medio de una jornada cargada de emoción.

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En medio del constante paso de seguidores, una joven admiradora se acercó hasta las vallas que delimitaban el acceso al féretro. Visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas. Su dolor llamó la atención de Virginia Mones Ruiz, "Viru", la compañera de vida del Indio Solari durante 45 años.

La tomó de la cara con ambas manos, le habló con ternura y le pidió que se tranquilizara, que la escuchara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con calma, en medio de la emoción de quienes presenciaban la escena.

Viru no dudó en abrazarla, en sostenerla en ese momento de fragilidad compartida. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió, sellando el instante con un acto de empatía y contención que resumió, en pocos segundos, el espíritu de la despedida.

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