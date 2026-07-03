FNE 2026: el Divino Redentor prepara un Patio Criollo para construir su primer carruaje

El Colegio Divino Redentor realizará un patio criollo el próximo lunes 6 de julio, de 10.30 a 16.30, en el establecimiento ubicado en Alto Comedero, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de su primer carruaje en el marco de la FNE 2026.
Sofía y Leonela, alumnas de la institución, explicaron que la actividad forma parte de las distintas propuestas que llevan adelante desde comienzos de año para reunir el dinero necesario.
Una propuesta para recaudar fondos
“Estamos empezando de cero y nos toca juntar fondos para nuestro carruaje”, señalaron las estudiantes, quienes indicaron que ya organizaron varias actividades durante los últimos meses.
El año pasado, el patio criollo se realizó junto con la elección de la paisana provincial, pero en esta oportunidad decidieron desarrollar ambos eventos por separado.
Comidas tradicionales, música y baile
Durante la jornada habrá stands, venta de comidas tradicionales, grupos musicales, conjuntos de baile y ballets folclóricos.
La propuesta permitirá que las familias puedan consumir los platos mientras disfrutan de los espectáculos o comprarlos para llevar a sus hogares.
Además, los alumnos venderán termos con mate para acompañar las distintas presentaciones previstas durante el encuentro.
Horario y valor de la entrada
El patio criollo se desarrollará dentro del amplio patio del Colegio Divino Redentor, desde las 10.30 hasta las 16.30.
La entrada general tendrá un valor de mil pesos y todo lo recaudado será destinado a la construcción del primer carruaje de la institución.
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