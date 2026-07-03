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3 de julio de 2026 - 10:30
Jujuy.

FNE 2026: el Divino Redentor prepara un Patio Criollo para construir su primer carruaje

El Colegio Divino Redentor hará un patio criollo para recaudar fondos destinados a la construcción de su primer carruaje para la FNE 2026.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Patio criollo en el Colegio Divino Redentor de Alto Comedero - Imagen creada con IA&nbsp;

Patio criollo en el Colegio Divino Redentor de Alto Comedero - Imagen creada con IA 

El Colegio Divino Redentor realizará un patio criollo el próximo lunes 6 de julio, de 10.30 a 16.30, en el establecimiento ubicado en Alto Comedero, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de su primer carruaje en el marco de la FNE 2026.

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Sofía y Leonela, alumnas de la institución, explicaron que la actividad forma parte de las distintas propuestas que llevan adelante desde comienzos de año para reunir el dinero necesario.

Una propuesta para recaudar fondos

“Estamos empezando de cero y nos toca juntar fondos para nuestro carruaje”, señalaron las estudiantes, quienes indicaron que ya organizaron varias actividades durante los últimos meses.

El año pasado, el patio criollo se realizó junto con la elección de la paisana provincial, pero en esta oportunidad decidieron desarrollar ambos eventos por separado.

Comidas tradicionales, música y baile

Durante la jornada habrá stands, venta de comidas tradicionales, grupos musicales, conjuntos de baile y ballets folclóricos.

La propuesta permitirá que las familias puedan consumir los platos mientras disfrutan de los espectáculos o comprarlos para llevar a sus hogares.

Además, los alumnos venderán termos con mate para acompañar las distintas presentaciones previstas durante el encuentro.

Horario y valor de la entrada

El patio criollo se desarrollará dentro del amplio patio del Colegio Divino Redentor, desde las 10.30 hasta las 16.30.

La entrada general tendrá un valor de mil pesos y todo lo recaudado será destinado a la construcción del primer carruaje de la institución.

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