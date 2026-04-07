FNE 2026: el Colegio del Huerto presentó a sus 52 candidatas para la elección

Candidatas Colegio del Huerto.

El Colegio Nuestra Señora del Huerto ya tiene todo listo para una de las noches más esperadas por su comunidad educativa: la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La cita será el viernes 17 de abril a las 19 en Acrópolis, donde se vivirá una jornada especial con la participación de 52 candidatas confirmadas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y varias sorpresas preparadas para acompañar la celebración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una noche especial con 52 candidatas confirmadas La elección del Huerto forma parte del calendario estudiantil que cada año genera expectativa entre alumnas, familias y compañeros. En esta edición, serán 52 las jóvenes que participarán de la velada en busca de convertirse en la nueva representante de la institución para la edición 2026 de la FNE.

Además de la elección, el evento promete un clima festivo con coreografías, momentos especiales y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Listado completo de candidatas Mendez, Luciana Valentina Silvera, Agostina Beatriz Garay Paredes, María Victoria Turrubiano, Iara Luján Espejo, Isabella Fernanda Narvaez, Aylén Irina Moreno, Maia Carhué Torres Flores, Aimé Zahira Tamara Jurado Lamas, Delfina Ximena Chavez, Brenda Martina Siñanez, Sofía Jazmín Bautista, Solange Ailén Rueda, Josefina Martinez, Silvana Anabela Alfonzo Rivero, Lucía Antonela Sansone, Pía Francesca Amador, Morena Araceli Cañazares Oviedo, Zaira Daiana Lamas Arnedo, Luján Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle Velazquez Espíndola, Melani Nicole Villarreal, Leila Martina Lacsi, Hebe Nahir García, Josefina Araceli Altea, Ana Sofía Lozano Salica, Jimena Aylen Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra Paredes, Abril Jazmín Aramayo, Lucía Isabel Mogro, Maia Agustina de los Ángeles Romero, Julieta Inés Soria, Samira Iriel Tellez, Jazmín De Aparici, Isabel Montoya, María Aviles, Bárbara Jazmín Masuelli, Felicitas Agüero, Solange Jaquelina Burgos Guedilla, Lourdes Antonella Tejerina, Luisana Mariángel Lino, Valentina Ámbar Guzmán Sanchez, María Emilia Humacata, Eluney Amancay Torrejón, Daniela Valentina Cura, Pilar Emilia Valdiviezo, Laura Abril Corte, Luana Victoria Melchor, Lara Soledad Tinte, Abril Camila Flores, Blanca Lucía Julieta Alcocer Saleria, Milagros Micael Rojas Hamame, Violeta Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

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