FNE 2026: el Colegio del Huerto presentó a sus 52 candidatas para la elección

El Colegio Nuestra Señora del Huerto ya tiene todo listo para una de las noches más esperadas por su comunidad educativa: la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
La cita será el viernes 17 de abril a las 19 en Acrópolis, donde se vivirá una jornada especial con la participación de 52 candidatas confirmadas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y varias sorpresas preparadas para acompañar la celebración.
Una noche especial con 52 candidatas confirmadas
La elección del Huerto forma parte del calendario estudiantil que cada año genera expectativa entre alumnas, familias y compañeros. En esta edición, serán 52 las jóvenes que participarán de la velada en busca de convertirse en la nueva representante de la institución para la edición 2026 de la FNE.
Además de la elección, el evento promete un clima festivo con coreografías, momentos especiales y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.
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