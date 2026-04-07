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7 de abril de 2026 - 18:46
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Huerto presentó a sus 52 candidatas para la elección

La elección será el viernes 17 de abril a las 19 en Acrópolis. Habrá presentación de las candidatas, baile junto a los pajes, show de la promo y distintas sorpresas durante la velada.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Colegio del Huerto.

Candidatas Colegio del Huerto.

El Colegio Nuestra Señora del Huerto ya tiene todo listo para una de las noches más esperadas por su comunidad educativa: la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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La cita será el viernes 17 de abril a las 19 en Acrópolis, donde se vivirá una jornada especial con la participación de 52 candidatas confirmadas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y varias sorpresas preparadas para acompañar la celebración.

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Una noche especial con 52 candidatas confirmadas

La elección del Huerto forma parte del calendario estudiantil que cada año genera expectativa entre alumnas, familias y compañeros. En esta edición, serán 52 las jóvenes que participarán de la velada en busca de convertirse en la nueva representante de la institución para la edición 2026 de la FNE.

Además de la elección, el evento promete un clima festivo con coreografías, momentos especiales y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

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Listado completo de candidatas

  1. Mendez, Luciana Valentina
  2. Silvera, Agostina Beatriz
  3. Garay Paredes, María Victoria
  4. Turrubiano, Iara Luján
  5. Espejo, Isabella Fernanda
  6. Narvaez, Aylén Irina
  7. Moreno, Maia Carhué
  8. Torres Flores, Aimé Zahira Tamara
  9. Jurado Lamas, Delfina Ximena
  10. Chavez, Brenda Martina
  11. Siñanez, Sofía Jazmín
  12. Bautista, Solange Ailén
  13. Rueda, Josefina
  14. Martinez, Silvana Anabela
  15. Alfonzo Rivero, Lucía Antonela
  16. Sansone, Pía Francesca
  17. Amador, Morena Araceli
  18. Cañazares Oviedo, Zaira Daiana
  19. Lamas Arnedo, Luján
  20. Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle
  21. Velazquez Espíndola, Melani Nicole
  22. Villarreal, Leila Martina
  23. Lacsi, Hebe Nahir
  24. García, Josefina Araceli
  25. Altea, Ana Sofía
  26. Lozano Salica, Jimena Aylen
  27. Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra
  28. Paredes, Abril Jazmín
  29. Aramayo, Lucía Isabel
  30. Mogro, Maia Agustina de los Ángeles
  31. Romero, Julieta Inés
  32. Soria, Samira Iriel
  33. Tellez, Jazmín
  34. De Aparici, Isabel
  35. Montoya, María
  36. Aviles, Bárbara Jazmín
  37. Masuelli, Felicitas
  38. Agüero, Solange Jaquelina
  39. Burgos Guedilla, Lourdes Antonella
  40. Tejerina, Luisana Mariángel
  41. Lino, Valentina Ámbar
  42. Guzmán Sanchez, María Emilia
  43. Humacata, Eluney Amancay
  44. Torrejón, Daniela Valentina
  45. Cura, Pilar Emilia
  46. Valdiviezo, Laura Abril
  47. Corte, Luana Victoria
  48. Melchor, Lara Soledad
  49. Tinte, Abril Camila
  50. Flores, Blanca Lucía Julieta
  51. Alcocer Saleria, Milagros Micael
  52. Rojas Hamame, Violeta
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