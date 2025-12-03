miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 08:30
Liga Argentina.

Jujuy Básquet inicia la gira en Córdoba: este miércoles visita a Barrio Parque

La Liga Argentina sigue en marcha y Jujuy Básquet arranca hoy una gira por la provincia de Córdoba. Por la sexta fecha, visitará a Barrio Parque.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy Básquet - Liga Argentina

Jujuy Básquet - Liga Argentina

Jujuy Básquet inicia la gira en Córdoba y la primera parada es Barrio Parque. Este miércoles desde las 21 se presenta por la sexta fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, con Sergio tarifeño como primer juez, José Lugli, segundo juez, y Luis Cornejo Comisionado Técnico.

Los "cóndores" vienen de dos victorias al hilo, el clásico ante Salta Basket y luego el primer festejo en casa al vencer a Huracán Las Heras, por lo que buscará seguir por la misma senda ante un rival complicado que se hace fuerte de local.

Por eso, Guillermo Tasso reconoció que llegan muy bien, "a conciencia porque la gira será dura en las exigencias". Sucede que el elenco jujeño tendrá tres juegos consecutivos de visitante y con poco tiempo de recuperación.

jujuy basquet 2025 (3)

Los tres partidos de visitante: fixture

  1. Barrio Parque: 03/12 l 21:00 hs
  2. Hindú Club: 04.12 l 21.30 hs
  3. Bochas Sport Club: 6.12 l 21.30 hs

En este marco, Tasso remarcó que el equipo tuvo un envión anímico después de ganar el clásico y sobre todo la primera victoria de local en la temporada: "Debíamos limpiarnos del mal juego contra los chaqueños, así nos vino bien por partida doble de visitante y de local", y agregó "sumado que logramos algo que pocos hacen, ganar dos juegos de visitantes de tres".

Embed

Consultado sobre cómo va observando la evolución del equipo, el técnico de Jujuy Básquet contó: "Nos planteamos esta primera etapa para que los 11 jugadores que tenemos en papel encuentren combinaciones, eso es difícil, pero la verdad muy sorprendido porque se van viendo esas combinaciones y para nosotros es gratificante".

Por su parte Barrio Parque, viene de ganarle a Estudiantes de Tucumán de manera contundente, con muchos puntos de diferencia significando la primera victoria de local para ellos, por lo que buscarán repetir ante los jujeños.

