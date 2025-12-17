miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 10:33
Flamengo y PSG definen la Copa Intercontinental: hora, formaciones y dónde ver

El equipo de París irá en busca de la corona global frente al Mengao, que apunta a cerrar el mes con su quinta consagración. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El cuadro parisino buscará el campeonato del mundo contra el Mengao, que quiere sumar su quinto título del mes.

El cuadro parisino buscará el campeonato del mundo contra el Mengao, que quiere sumar su quinto título del mes.

 

Paris Saint-Germain y Flamengo se enfrentarán a partir de las 14.00 en el estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad qatarí de Rayán, para definir la Copa Intercontinental. El actual monarca de la Champions League desembarca en Medio Oriente con su plantel completo y la ambición de consagrarse a nivel global.

En la vereda opuesta, el conjunto brasileño sueña con conquistar su quinta consagración consecutiva. Enterate de las alineaciones, cómo seguir el partido en directo y todos los detalles del encuentro.

El cuadro parisino buscará el campeonato del mundo contra el Mengao, que quiere sumar su quinto título del mes.

Cómo llegan PSG y Flamengo, al duelo por la final de la Copa Intercontinental

El equipo que conduce Luis Enrique llega en un buen momento: acumula tres encuentros consecutivos sin derrotas y ocupa el segundo puesto en la Ligue 1, apenas un punto por debajo del Lens. En la Champions League, donde defiende el título, se ubica tercero dentro de la fase de liga.

Además, cuatro futbolistas del plantel fueron finalistas del premio The Best 2025 al mejor jugador del año, motivo por el cual aprovecharon la estadía en Qatar para participar de la gala: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé, quien finalmente se llevó el reconocimiento. En caso de consagrarse, el PSG haría historia al transformarse en el primer club de Francia en conquistar este torneo.

PSG-Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental.

El equipo de Río de Janeiro atraviesa un presente ideal: acumula siete encuentros sin conocer la derrota y viene de consagrarse en cuatro torneos diferentes, entre ellos la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Con el objetivo de que el título vuelva al continente luego de trece temporadas —la última vez fue Corinthians en 2012—, intentarán emular la gesta histórica de 1981, cuando se coronaron campeones del mundo tras vencer con claridad al Liverpool por 3 a 0.

PSG-Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental.

Las probables formaciones de PSG vs. Flamengo

PSG: Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata. DT: Filipe Luis.

