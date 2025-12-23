martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 09:13
Deportes.

Premios Olimpia: la lista de todos los ganadores y quién ganó el de Oro

Se llevó a cabo la ceremonia de premiación que distingue a las figuras más destacadas del deporte nacional, y a continuación repasamos a los reconocidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La lista de todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata. &nbsp;

La lista de todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata.

 

La histórica gala de los Premios Olimpia reconoció este lunes por la noche a las principales figuras del deporte nacional en un acto realizado en la Usina del Arte, que reunió a varios de los atletas premiados, referentes del ámbito deportivo, dirigentes y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
Claudio Serra, premiado con el Cóndor de Plata
¡Felicidades!

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata
Entregan los Premios Olimpia 2025
Deporte argentino.

Entregan los Premios Olimpia 2025: todos los candidatos

En esta edición se sumó por primera vez la disciplina de los esports, que contó con dos estatuillas Olimpia de Plata: una destinada al mejor equipo, Leviatán, y otra al jugador destacado, Lilitenz, sobresaliente en Counter Strike 2.

La lista de todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata.

Un homenaje a la selección argentina en los Premios Olimpia de Plata

La ceremonia incluyó también reconocimientos especiales, entre ellos un homenaje a la Selección argentina de fútbol, representada por Ángel Di María —quien además obtuvo el Olimpia de Plata en su disciplina—, y a Las Kamikazes del beach handball. Hubo, además, un pasaje particularmente emotivo dedicado a recordar a deportistas y periodistas que fallecieron durante el año, como el Loco Gatti y Miguel Ángel Russo.

Por otra parte, se otorgó el Olimpia de Brillante a Ricardo González, en nombre del seleccionado argentino que conquistó el Mundial de básquet de 1950 en el Luna Park. Asimismo, fueron distinguidos el River campeón del Metropolitano 1975 y el Argentinos Juniors que se consagró en la Copa Libertadores de 1985.

Evelyn Bermúdez ganó en boxeo.

Como cierre simbólico, se presentó una nueva estatuilla, el Olimpia Infinito, un reconocimiento que tuvo como destinatario a Diego Maradona.

Hacia el cierre de la ceremonia, y entre los atletas nominados que no se quedaron con el Olimpia de Plata, el público eligió al ganador del Premio Inspiración. Este reconocimiento contempla una beca anual, gestionada por Torneos, destinada a respaldar el crecimiento deportivo del distinguido. El galardón fue para el palista Manuel Tripero.

El punto más alto de la noche llegó con la consagración del Olimpia de Oro, que fue otorgado a Agustín Canapino. El piloto viene de consagrarse campeón del Turismo Carretera por quinta vez y, además, sumó en la temporada los títulos del TC Pick Up y del Turismo Carretera 2000.

El Chino Simonet sigue luciendo en handball.

Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata

1. Ajedrez: Faustino Oro

2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

3. Atletismo: Florencia Borelli

4. Automovilismo: Agustín Canapino

5. Básquet: Facundo Campazzo

6. Billar: Valentino Oliveto

7. Bochas: Carmelo Retamar

8. Boxeo: Evelin Bermúdez

Faustino Oro, crack en ajedrez.

9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

10. Cestoball: Santiago Díaz

11. Ciclismo: Julieta Benedetti

12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

13. Equitación: Manuel Chechic

14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)

15. Esquí Náutico: Eugenia De Armas

16. Esgrima: Isabel Di Tella

17. Fútbol: Ángel Di María

18. Futsal: Juan Cruz Freijo

19. Gimnasia: Julieta Lucas

Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro.

20. Golf: Ángel Cabrera

21. Handball: Diego Simonet

22. Hockey sobre césped: Tomás Santiago

23. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero

24. Judo: Mariano Coto

25. Karate: Juan Ignacio Gallardo

26. Lucha: Agustín Destribats

27. Motociclismo: Valentín Perrone

28. Natación: Agostina Hein

29. Pádel: Agustín Tapia

Hubo un homenaje a las Kamikazes de beach handball.

30. Paralímpicos Iñaki Basiloff

31. Patín: Facundo Nieva Biza

32. Pato: Justo Bermúdez

33. Pelota: Facundo Andreasen

34. Polo: Adolfo Poroto Cambiaso

35. Remo: Santino Menín

36. Rugby: Santiago Carreras

37. Sóftbol: Luciano Biondi

38. Taekwondo: Ignacio Espínola

39. Tenis: Horacio Zeballos

40. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Agostina Hein ganó en natación y dio notas.

41. Tiro: Julián Gutiérrez

42. Turf: Francisco Goncalves

43. Vóley: Agustín Loser

44. Yachting: Catalina Turienzo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata

Entregan los Premios Olimpia 2025: todos los candidatos

Gimnasia de Jujuy está cerca de incorporar a un arquero: quién es

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Este martes se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad

Lo que se lee ahora
Club Gorriti Femenino video
Liga Jujeña.

Este martes se reanudará la final femenina del Torneo Continuidad

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Chaya de Mojones - Maimará
Aumento.

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel