Premios Olimpia: la lista de todos los ganadores y quién ganó el de Oro

La lista de todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata.
La histórica gala de los Premios Olimpia reconoció este lunes por la noche a las principales figuras del deporte nacional en un acto realizado en la Usina del Arte, que reunió a varios de los atletas premiados, referentes del ámbito deportivo, dirigentes y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
En esta edición se sumó por primera vez la disciplina de los esports, que contó con dos estatuillas Olimpia de Plata: una destinada al mejor equipo, Leviatán, y otra al jugador destacado, Lilitenz, sobresaliente en Counter Strike 2.
Un homenaje a la selección argentina en los Premios Olimpia de Plata
La ceremonia incluyó también reconocimientos especiales, entre ellos un homenaje a la Selección argentina de fútbol, representada por Ángel Di María —quien además obtuvo el Olimpia de Plata en su disciplina—, y a Las Kamikazes del beach handball. Hubo, además, un pasaje particularmente emotivo dedicado a recordar a deportistas y periodistas que fallecieron durante el año, como el Loco Gatti y Miguel Ángel Russo.
Por otra parte, se otorgó el Olimpia de Brillante a Ricardo González, en nombre del seleccionado argentino que conquistó el Mundial de básquet de 1950 en el Luna Park. Asimismo, fueron distinguidos el River campeón del Metropolitano 1975 y el Argentinos Juniors que se consagró en la Copa Libertadores de 1985.
Como cierre simbólico, se presentó una nueva estatuilla, el Olimpia Infinito, un reconocimiento que tuvo como destinatario a Diego Maradona.
Hacia el cierre de la ceremonia, y entre los atletas nominados que no se quedaron con el Olimpia de Plata, el público eligió al ganador del Premio Inspiración. Este reconocimiento contempla una beca anual, gestionada por Torneos, destinada a respaldar el crecimiento deportivo del distinguido. El galardón fue para el palista Manuel Tripero.
El punto más alto de la noche llegó con la consagración del Olimpia de Oro, que fue otorgado a Agustín Canapino. El piloto viene de consagrarse campeón del Turismo Carretera por quinta vez y, además, sumó en la temporada los títulos del TC Pick Up y del Turismo Carretera 2000.
Todos los ganadores de los Premios Olimpia de Plata
1. Ajedrez: Faustino Oro
2. Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
3. Atletismo: Florencia Borelli
4. Automovilismo: Agustín Canapino
5. Básquet: Facundo Campazzo
6. Billar: Valentino Oliveto
7. Bochas: Carmelo Retamar
8. Boxeo: Evelin Bermúdez
9. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
10. Cestoball: Santiago Díaz
11. Ciclismo: Julieta Benedetti
12. Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
13. Equitación: Manuel Chechic
14. Esport: Leviatán (equipo) y Lulitenz (jugador)