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29 de abril de 2026 - 16:54
Espectáculos.

Así es el regreso de "El encargado" y el desafío de su cuarta temporada

La nueva entrega reaviva el interés por el destino de su protagonista y abre discusiones entre fanáticos y analistas sobre el peso de la ficción argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Encargado, temporada 4.

El Encargado, temporada 4.

La cuarta entrega de El encargado, la serie encabezada por Guillermo Francella y una de las producciones que impulsó a Disney dentro de la ficción nacional, tiene previsto su estreno el 1° de mayo en la plataforma. El lanzamiento aparece como un paso estratégico para el servicio, que mantiene disponibles las tres temporadas previas.

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Con esta continuidad, la ficción se afianza como uno de los títulos más fuertes del catálogo local de streaming, en un escenario de creciente competencia entre plataformas digitales.

La serie El encargado consolida su posición como uno de los activos más sólidos de la oferta local de streaming ante la creciente competencia entre plataformas.

El eje de la historia, Eliseo Basurto, dejó atrás su rol clásico de encargado para consolidarse como una figura central dentro del relato. Mediante la empresa ficticia Soluciones Integrales Basurto (SIB), la narrativa aborda cuestiones vinculadas al management, la confianza entre vecinos y las dinámicas de poder, elementos que en temporadas anteriores funcionaron como una marca distintiva frente a otras ficciones.

Esta evolución del personaje —que pasó de gestionar un edificio a encabezar un sindicato de carácter barrial— ya había sido incorporada en entregas previas y ahora se perfila como el principal foco de conflicto en los nuevos episodios.

El arco de Eliseo Basurto y su impacto en la ficción nacional

El personaje fue construyendo a lo largo de la serie una serie de escenas de fuerte impacto, desde intervenciones en contextos de crisis hasta roles de conducción inesperados dentro de la vida del edificio y su entorno. Entre los momentos más destacados se incluyen episodios en los que el protagonista resolvió situaciones límite —como el rescate de un niño durante un incendio y la intervención en conflictos entre vecinos—, aportando así nuevos matices al esquema habitual de la ficción coral argentina.

Eliseo Basurto, interpretado por Guillermo Francella, evoluciona de encargado de edificio a líder barrial y eje narrativo en la nueva temporada de El encargado.

En paralelo, la incorporación de su faceta profesional ampliada, plasmada en la creación de Soluciones Integrales Basurto (SIB), sumó una perspectiva de corte empresarial dentro del desarrollo narrativo.

Con este giro en la narrativa, los episodios comenzaron a dividir la tensión entre la rutina diaria del edificio y la proyección más amplia del protagonista fuera de ese espacio, lo que despertó interés no solo en el público, sino también en analistas del sector audiovisual, atentos a la incorporación de nociones de gestión y liderazgo dentro de producciones de amplio alcance.

En paralelo, el reparto secundario tuvo un rol determinante en la construcción del universo narrativo. Figuras como Beba, Clarita y Matías Zambrano contribuyeron al entramado coral de la historia, mientras que la articulación con entidades externas como la fundación AyuDando permitió conectar la trama con problemáticas sociales actuales.

La campaña promocional de la cuarta temporada de El encargado centra la atención en el destino final de Eliseo, alimentando debates y expectativas entre críticos y fans.

La cuarta temporada de El Encargado, con un desafío

La incorporación de una cuarta temporada funciona como un desafío directo para el esquema de producción local de Disney+. La continuidad de El encargado se transformó en una referencia clave para medir la viabilidad de las ficciones originales dentro del servicio, en un contexto en el que la competencia con propuestas internacionales obliga a diferenciar contenidos y sostener la atención del público argentino.

Con el retorno de Eliseo Basurto, la serie vuelve a poner en primer plano la incógnita sobre el desenlace del personaje. Las dudas respecto de su continuidad o eventual salida han circulado entre espectadores y críticos, y se han intensificado en una narrativa que, desde sus comienzos, privilegia los conflictos abiertos y una construcción orientada hacia lo que pueda suceder en el futuro.

El Encargado, temporada 4.

Este enfoque se convierte en uno de los ejes dramáticos centrales de la nueva temporada y también sostiene gran parte de la estrategia de difusión previa al lanzamiento.

Tensión con el gremio de encargados de edificios

El debut de El Encargado generó una fuerte respuesta por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal (SUTERH) cuando se estrenó la primera entrega. La organización gremial manifestó su disconformidad con la representación que la ficción realiza sobre la figura de los encargados de edificios.

La producción encabezada por Guillermo Francella presenta a Eliseo como un encargado con conductas cuestionables, manipulador y carente de principios éticos, lo que motivó a la conducción del sindicato a sostener que la serie contribuye a estigmatizar a los trabajadores del rubro.

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Luego del lanzamiento, representantes del SUTERH se presentaron en el edificio real utilizado como locación de rodaje para llevar adelante verificaciones laborales. En ese marco, dialogaron con el encargado del lugar y recabaron información sobre su situación contractual. Paralelamente, la organización gremial intentó influir sobre la producción con el objetivo de que se atenuaran ciertos contenidos de la ficción.

Por otro lado, distintas asociaciones de encargados difundieron comunicados de rechazo hacia la producción y hacia Guillermo Francella, expresando su desacuerdo con la forma en que la ficción retrata la actividad.

La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat estrena su nueva tanda de episodios el 1° de mayo en Disney+.
La cuarta temporada de El encargado se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios.

La cuarta temporada de El encargado se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios.

Señalaron que la serie contribuía a reforzar estereotipos negativos sobre los encargados de edificios y que la historia no reflejaba las condiciones reales de su trabajo cotidiano.

En contraste, Francella respondió defendiendo el carácter estrictamente ficcional del proyecto y afirmó que una gran parte de los porteros se sintió identificada o, al menos, valoró la visibilidad que la serie otorgó a su oficio.

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