¿Cuándo se estrena la nueva temporada de El Encargado?

La cuarta temporada de El encargado se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios.

La cuarta temporada de El encargado ya tiene día de estreno confirmado . Disney+ anunció que los nuevos capítulos de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , protagonizada por Guillermo Francella como Eliseo , se podrán ver desde el 1° de mayo , con todos los episodios disponibles al mismo tiempo.

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En esta nueva entrega, el personaje se adentra en las esferas más altas del poder nacional y se encamina hacia un choque final con Matías Zambrano ( Gabriel Goity ), lo que deja abierta la posibilidad de un desenlace para la historia principal.

El lanzamiento oficial estuvo acompañado por la difusión del tráiler y el póster dentro de la estrategia promocional. A los actores habituales se suman incorporaciones destacadas , como Arturo Puig en el papel de presidente de la Nación , junto a un conjunto de participaciones especiales y recurrentes encabezadas por Luis Brandoni , Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli .

En cuanto al equipo detrás de escena, la conducción creativa incluye a Jerónimo Carranza como showrunner junto a los creadores originales. La dirección general está en manos de Florencia Momo , mientras que el cierre de la temporada fue dirigido por Martín Hodara . El guion fue desarrollado por Emanuel Diez como responsable principal, con la colaboración de Diego Bliffeld .

En relación a la expansión del proyecto, la plataforma anunció el desarrollo de un spin-off titulado Zambrano, protagonizado por Gabriel Goity y enfocado en el personaje del abogado penalista, lo que amplía el universo narrativo de la historia. Además, las tres temporadas anteriores —estrenadas originalmente en Star+— ya están disponibles en Disney+.

La nueva temporada de El Encargado genera controversia con un póster que simula la muerte del icónico personaje Eliseo, interpretado por Guillermo Francella, en una innovadora campaña de marketing.

El crecimiento de Eliseo y la construcción narrativa de la nueva temporada

En esta nueva entrega, Eliseo se posiciona como una figura de gran exposición pública, con un nivel de influencia inédito tanto dentro como fuera del edificio donde comenzó su recorrido.

La trama se traslada al terreno de la política a nivel nacional y deja al descubierto la fragilidad del protagonista frente a una maniobra interna impulsada por Zambrano. De acuerdo con lo adelantado, el conflicto central girará en torno a un enfrentamiento decisivo, en el que Eliseo pondrá en juego incluso su propia vida.

La ampliación del elenco estable apunta a reforzar la continuidad con entregas anteriores, con el regreso de Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel), junto a las incorporaciones de Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo y Micaela Riera.

La cuarta temporada de El encargado se estrena en Disney+ el 1° de mayo con todos los episodios disponibles simultáneamente.

Entre las incorporaciones más relevantes se destaca la participación de Arturo Puig en el rol de presidente, un elemento que traslada el conflicto al ámbito institucional y marca un aumento en la escala dramática propuesta por los guionistas.

En cuanto al detrás de escena, la producción optó por un esquema con más de un showrunner, con Jerónimo Carranza compartiendo la conducción creativa junto a los creadores originales. La dirección del episodio final estuvo a cargo de Martín Hodara, mientras que el desarrollo de los guiones fue liderado por Emanuel Diez, con la colaboración de Diego Bliffeld, garantizando así la coherencia narrativa del universo de la serie.

Estrategia de expansión y próximos movimientos de la franquicia

La confirmación del spin-off Zambrano evidencia la apuesta de Disney+ por aprovechar el éxito continuo de la serie original y ampliar su oferta dentro del catálogo regional.

La plataforma confirma la producción de Zambrano, un spin-off centrado en el personaje de Gabriel Goity, ampliando el universo de El encargado.

Esta producción derivada pondrá el foco en el ámbito judicial y en la vida del abogado interpretado por Gabriel Goity, desarrollando historias propias que, al mismo tiempo, extienden el legado del relato principal y permiten abordar nuevas líneas temáticas dentro del mismo universo narrativo.

Con el objetivo de potenciar el interés del público, la plataforma reordenó la disponibilidad del material anterior: las temporadas originales, que habían sido estrenadas en Star+, ahora pueden verse completas dentro de Disney+ para sus suscriptores. Además, la decisión de lanzar todos los episodios de la cuarta entrega al mismo tiempo sigue la estrategia aplicada a grandes series y se ajusta a los hábitos de consumo on demand en la región.