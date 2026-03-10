Guillermo Francella se refirió al supuesto romance con Elba Marcovecchio: ¿Qué dijo?

Guillermo Francella negó de manera tajante las versiones que lo señalaban en un supuesto vínculo amoroso con Elba Marcovecchio , pareja del fallecido periodista Jorge Lanata . En diálogo con una emisora, el intérprete explicó que los comentarios nacieron tras un intercambio breve que compartieron en un encuentro social.

Los trascendidos tomaron fuerza a mediados de febrero , luego de que asistentes afirmaran haberlos observado conversando a escasa distancia durante la celebración de cumpleaños del conductor Baby Etchecopar .

Este viernes, la figura central de Casados con hijos se refirió a la cuestión en una nota con el ciclo Toti910 , que encabeza Juan Carlos Pasman por Radio La Red . En ese intercambio, la periodista Pilar Smith lo consultó sin rodeos por los trascendidos sentimentales que se instalaron en los envíos de la prensa del espectáculo.

“Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. Conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso”, detalló Francella .

El intérprete además analizó la repercusión que adquieren hoy este tipo de versiones a partir del peso de las plataformas digitales y los programas dedicados a la farándula. “Es lo que genera el encendido, las redes y ese universo nuevo al que hay que adaptarse”, reflexionó.

Este viernes, el protagonista de Casados con hijos habló sobre el tema en una entrevista.

Cuando le preguntaron si detrás de ese intercambio existía algo más que una conversación casual, Francella respondió sin titubeos: “Se hablaba de una charla, un romance... ya era un montón”. Para aflojar la tensión, Pasman apeló al humor con una expresión clásica del actor.

“O sea que no salió un ‘a comerla’, eso no pasó en el cumple”, lanzó entre risas. Francella le siguió el juego, cerró el asunto en tono distendido y remató con una ocurrencia que desató carcajadas en el estudio: “No, si yo arranco no paro”. El intérprete atraviesa actualmente la soltería tras su separación en 2024 de Marynés Breña, su pareja durante 36 años de matrimonio y madre de sus dos hijos.