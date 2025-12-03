Guillermo Francella detalló el accidente que tuvo en España: "Creí que todo había acabado"

Guillermo Francella fue invitado a El Hormiguero , un ciclo español, donde promocionó Playa de Lobos , la película que encabeza junto a Javier Veiga y que se estrenará en ese país el 5 de diciembre . Sin embargo, en su participación el actor sorprendió al contar el accidente vial que vivió a 24 horas de iniciar la filmación.

Entre risas tensas y todavía sorprendido por lo ocurrido, el intérprete reconstruyó uno de los episodios más angustiantes de su paso por la isla: “Fue un accidente feo . Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, relató. Después detalló que el incidente sucedió mientras viajaba junto a la productora del filme —al volante—, su hija y su hermano .

Francella relató que aquella noche habían ido a cenar y que, al volver en auto, se desencadenó una situación que él mismo calificó como casi inverosímil: “ Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, comentó con ironía.

Las chanzas siguieron cuando el presentador de El Hormiguero comentó que esa abundancia de rotondas era “una costumbre muy española ”. Francella, divertido, retrucó: “¡Pero Dios mío ! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda . Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿ hasta cuándo ?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”.

El actor sufrió un choque junto a la productora, su hija y su hermano la noche previa al inicio de la filmación.

Ese factor, combinado con una indicación errónea del GPS, terminó complicándolo todo: “Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”. El impacto fue imposible de evitar. Con énfasis, el actor volvió a vivir la escena: “Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”.

A pesar de que ninguno terminó con lesiones de consideración, el impacto emocional fue enorme: “Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes”, relató. El protagonista de El encargado subrayó un aspecto que para él resultó decisivo: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”.

Javier Veiga, director y coprotagonista, temió por la continuidad de Playa de Lobos tras enterarse del accidente.

La llegada de la ambulancia, uno de los momentos más destacados del relato

Uno de los pasajes más sorprendentes del relato fue la llegada casi instantánea de los equipos de asistencia. Francella evocó esa escena con incredulidad: “Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”, comentó, provocando las carcajadas de todos en el estudio.

Javier Veiga, encargado de la dirección y además uno de los protagonistas de la película, tomó la palabra para relatar cómo recibió el equipo la noticia: “Yo estaba cenando cuando me llamó la productora para decirme lo del accidente. Le pregunté si estaban bien y empezó a balbucear… Me colgó. Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, recordó entre risas.

Embed

Veiga admitió que, por un instante, creyó que la película ni siquiera llegaría a iniciarse: “En ese momento creí que todo había acabado”, comentó todavía sorprendido. El incidente no solo impactó por lo serio que fue, sino también por el momento en que ocurrió, justo antes de comenzar un rodaje especialmente demandante. Playa de Lobos, la producción que los llevó hasta Fuerteventura, es un relato que combina comedia, tensión y sorpresas constantes.

En palabras de Veiga, “es una comedia disfrazada de thriller, o un thriller con máscara de comedia”. Por su parte, el intérprete argentino explicó que se sumó a la propuesta porque “cuando hay una buena historia detrás, estás protegido”. Francella subrayó que, a pesar del mal momento vivido, todo concluyó favorablemente y el equipo logró continuar con el rodaje sin ningún tipo de problema al día siguiente.