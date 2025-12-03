miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 10:19
Declaraciones.

Guillermo Francella detalló el accidente que tuvo en España: "Creí que todo había acabado"

El actor argentino contó el accidente que sufrió en Fuerteventura, justo un día antes de iniciar el rodaje de la película "Playa de Lobos".

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España.

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España.

Guillermo Francella fue invitado a El Hormiguero, un ciclo español, donde promocionó Playa de Lobos, la película que encabeza junto a Javier Veiga y que se estrenará en ese país el 5 de diciembre. Sin embargo, en su participación el actor sorprendió al contar el accidente vial que vivió a 24 horas de iniciar la filmación.

Lee además
Guillermo Francella y Araceli González lideran uno de los títulos más entrañables del cine nacional.
Streaming.

Netflix: Guillermo Francella y Araceli González conquistan a todos con una comedia romántica
Guillermo Francella presente en el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy
¡De lujo!

Guillermo Francella presente en el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy

Entre risas tensas y todavía sorprendido por lo ocurrido, el intérprete reconstruyó uno de los episodios más angustiantes de su paso por la isla: “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, relató. Después detalló que el incidente sucedió mientras viajaba junto a la productora del filme —al volante—, su hija y su hermano.

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España.

Así fue el relato de Guillermo Francella sobre el accidente

Francella relató que aquella noche habían ido a cenar y que, al volver en auto, se desencadenó una situación que él mismo calificó como casi inverosímil: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, comentó con ironía.

Las chanzas siguieron cuando el presentador de El Hormiguero comentó que esa abundancia de rotondas era “una costumbre muy española”. Francella, divertido, retrucó: “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”.

El actor sufrió un choque junto a la productora, su hija y su hermano la noche previa al inicio de la filmación.

Ese factor, combinado con una indicación errónea del GPS, terminó complicándolo todo: “Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”. El impacto fue imposible de evitar. Con énfasis, el actor volvió a vivir la escena: “Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”.

A pesar de que ninguno terminó con lesiones de consideración, el impacto emocional fue enorme: “Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes”, relató. El protagonista de El encargado subrayó un aspecto que para él resultó decisivo: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”.

Javier Veiga, director y coprotagonista, temió por la continuidad de Playa de Lobos tras enterarse del accidente.

La llegada de la ambulancia, uno de los momentos más destacados del relato

Uno de los pasajes más sorprendentes del relato fue la llegada casi instantánea de los equipos de asistencia. Francella evocó esa escena con incredulidad: “Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”, comentó, provocando las carcajadas de todos en el estudio.

Javier Veiga, encargado de la dirección y además uno de los protagonistas de la película, tomó la palabra para relatar cómo recibió el equipo la noticia: “Yo estaba cenando cuando me llamó la productora para decirme lo del accidente. Le pregunté si estaban bien y empezó a balbucear… Me colgó. Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, recordó entre risas.

Embed

Veiga admitió que, por un instante, creyó que la película ni siquiera llegaría a iniciarse: “En ese momento creí que todo había acabado”, comentó todavía sorprendido. El incidente no solo impactó por lo serio que fue, sino también por el momento en que ocurrió, justo antes de comenzar un rodaje especialmente demandante. Playa de Lobos, la producción que los llevó hasta Fuerteventura, es un relato que combina comedia, tensión y sorpresas constantes.

En palabras de Veiga, “es una comedia disfrazada de thriller, o un thriller con máscara de comedia”. Por su parte, el intérprete argentino explicó que se sumó a la propuesta porque “cuando hay una buena historia detrás, estás protegido”. Francella subrayó que, a pesar del mal momento vivido, todo concluyó favorablemente y el equipo logró continuar con el rodaje sin ningún tipo de problema al día siguiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Netflix: Guillermo Francella y Araceli González conquistan a todos con una comedia romántica

Guillermo Francella presente en el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy

Guillermo Francella eligió un paisaje de Jujuy como el mejor de Argentina

Impacto en el fútbol argentino: informaron la "muerte cerebral" de Santiago Fredes, DT de Luján

Así es el entrenamiento de Mick Jagger para su increíble transformación física

Lo que se lee ahora
Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes.
Fútbol.

Impacto en el fútbol argentino: informaron la "muerte cerebral" de Santiago Fredes, DT de Luján

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel