lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 12:28
Personalidades.

Así es el entrenamiento de Mick Jagger para su increíble transformación física

El cantante entrena 6 veces por semana a sus 82 años y causa sorpresa al mundo por su agilidad y energía. ¿Cuál es su secreto?

Redacción de TodoJujuy
La impresionante transformación física de Mick Jagger.

A sus 82 años, Mick Jagger, emblemático vocalista de The Rolling Stones, continúa impactando sobre los escenarios con una vitalidad que parece desafiar el tiempo. Lejos de cualquier leyenda sobre acuerdos sobrenaturales, su energía se sustenta en una disciplina rigurosa y en un régimen de ejercicios que realiza hasta seis veces por semana.

De acuerdo con Isadora Puiggené, autora de Pacto con el Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo, la fortaleza de Jagger se debe a una constancia férrea en el cuidado de su salud, reflejando sus propias palabras: “No es un pacto con el diablo; es un pacto consigo mismo”.

La máxima de Jagger es la constancia sobre la intensidad.

El principio rector de Mick Jagger es la regularidad por encima de la intensidad. El músico confesó que realiza actividad física cinco o seis veces por semana, evitando sobrecargarse. Esta constancia casi diaria, enfocada en la disciplina sostenida, ha convertido su régimen en un auténtico elixir de juventud para el artista.

Así es la rutina de entrenamiento que elige Mick Jagger.

Así se organiza el entrenamiento de Mick Jagger

Con el fin de mantener tanto la motivación como los resultados, Jagger opta por un programa de ejercicios variado, que combina distintas disciplinas deportivas y de movilidad, pensado para fortalecer y equilibrar múltiples aspectos de su estado físico:

  • Resistencia y sistema cardiovascular: integra ejercicios como natación y bicicleta para potenciar la capacidad pulmonar y el rendimiento cardíaco.
  • Fuerza y coordinación: practica kickboxing, disciplina que le permite aumentar la fuerza, la agilidad y la potencia de sus movimientos.
  • Equilibrio y control corporal: de manera sorprendente, incorpora ballet en su rutina, clave para mejorar la postura y la estabilidad sobre el escenario.
  • Flexibilidad y movilidad articular: cuida sus músculos y articulaciones mediante sesiones de yoga y pilates, enfocadas en mantener la amplitud de movimiento y la elasticidad.
Los secretos de longevidad y vitalidad de Mick Jagger.

Aparte de su exigente rutina de entrenamiento, Jagger acompaña su régimen con una alimentación equilibrada propia de un deportista de élite, garantizando que su organismo obtenga la energía y nutrientes esenciales para sostener su ritmo de vida intenso.

