Impacto en el fútbol argentino: informaron la "muerte cerebral" de Santiago Fredes, DT de Luján

El ámbito del fútbol argentino se vio sacudido por la noticia de la “muerte cerebral” de Santiago Fredes , técnico y referente del Club Luján , de 35 años. El exjugador había tomado las riendas del plantel en esta temporada y logró conducirlo hasta los cuartos de final del Reducido por el ascenso, ronda en la que fue eliminado por Sportivo Barracas .

“ El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral ”, comenzó el comunicado oficial del Lujanero . Y agregaron: “ El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona ”. Finalmente, expresaron sus condolencias a su familia y seres cercanos en este momento tan difícil.

El 24 de noviembre pasado, el Club comunicó que Fredes había sido hospitalizado “ debido a un tema de salud ”. Posteriormente, señalaron que se encontraba “ atravesando una situación delicada, recibiendo la atención correspondiente en base al diagnóstico médico ”.

Por su parte, el medio local Ladran Sancho de Luján informó que “ pasó una semana en el Hospital Austral de Pilar, enfrentando una enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada ”.

El comunicado de Luján.

El mensaje de Chiqui Tapia

Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expresó sus condolencias a través de un mensaje en la cuenta de Instagram del club y replicó sus palabras en su perfil personal de X (anteriormente Twitter): “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga“.

El mensaje de Flandria.

La carrera de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján

El exfutbolista que pasó por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas regresó a Luján en 2018 para finalizar su carrera con la camiseta del club donde comenzó su trayectoria y donde protagonizó tres ciclos distintos.

Al retirarse como jugador, nunca se alejó del deporte: continuó vinculado a las divisiones juveniles y, a fines de 2024, recibió su gran oportunidad al asumir como entrenador del primer equipo. Su propuesta de un conjunto ofensivo y combativo conectó con los hinchas, y logró posicionar al equipo muy cerca de alcanzar el tan esperado ascenso.

Claudio Tapia expresó su dolor.

El acuerdo entre todas las partes involucradas permitió que se renovara el vínculo contractual, hecho que se dio a conocer el 25 de octubre. Así lo expresó el propio Fredes en un video institucional: "Estamos muy contentos de anunciarles que hemos renovado el contrato con el club para el próximo año con el primer equipo, renovando la confianza que tuvimos, sosteniendo este proyecto que nos va a hacer lograr cosas importantes. Le agradezco a toda la gente que confió en nosotros, que se ilusionó con este equipo y decirle que se quede tranquilo que vamos a ir por una nueva ilusión con los jugadores que se queden y los que vengan y devolverle al club todo lo que está buscando y el salto de categoría que necesitamos. Buscaremos ser protagonistas una vez más, gracias por el apoyo".

Fredes fue futbolista y DT en Luján.

El Club Social y Deportivo Flandria se sumó a las expresiones de pesar por la pérdida del exjugador del Canario: “Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Abrazamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.