Balearon a una niña en Tucumán y tiene muerte cerebral: hay dos detenidos

Tucumán: una menor de 7 años recibió un balazo en la cabeza.

Una niña de 7 años fue internada en grave estado después de recibir un disparo en la cabeza el jueves por la tarde en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Hoy por la tarde lamentablemente le comunicaron a la familia que la menor tiene muerte cerebral.

Según el informe policial, el incidente ocurrió el jueves cerca de las 17:30, cuando la menor fue trasladada de urgencia a la Policlínica San Cayetano por un vecino que la encontró herida. Posteriormente fue derivada al Hospital de Niños, donde ingresó con una herida con entrada y salida en la cabeza y fue intervenida quirúrgicamente.

Según explicó la directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, la menor llegó al hospital alrededor de las 17.30, derivada desde el CAPS de San Cayetano, “con una herida grave de bala en la cabeza, con orificio de entrada y de salida, y abundante sangrado”. Tras los primeros estudios -tomografías, análisis y estabilización inicial- fue trasladada de inmediato a terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

niña baleada en Tucuman Video: Radio Tucumán Hay dos detenidos En el marco de la investigación, se confirmó la imputación de dos sospechosos: un joven de 19 años, a quien se le dictó prisión preventiva por cuatro meses, y un adolescente de 16 años, para quien se establecieron medidas provisionales por igual periodo. La Unidad de Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro Gallo, está a cargo del caso y sigue la pista del presunto tirador, ya identificado, que permanece prófugo.

Testimonio de la tía La tía de la niña relató a La Gaceta que la menor estaba jugando en el patio junto a otros niños cuando una moto pasó a gran velocidad, y dos sujetos que iban en ella se bajaron y realizaron los disparos hacia la casa. La familia denunció que había realizado múltiples reclamos previos a la policía por ataques similares, sin recibir respuestas efectivas. Durante las tareas de análisis del lugar del hecho, la policía fue agredida con piedras por vecinos del barrio, lo que complicó la investigación y muestra el clima de tensión que vive la comunidad tras este violento suceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







