¿De qué trata"Sinners", la película que rompió récord de nominaciones en los Oscar?

De qué se trata "Sinners", la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los candidatos a la 98.ª edición de sus prestigiosos premios, y el anuncio sacudió los cimientos de Hollywood. La película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler , obtuvo la impresionante marca de 16 nominaciones al Oscar , un récord histórico que ninguna otra producción había logrado.

Streaming. Zootopia 2: la esperada película confirmó la fecha en que estará en Disney

Con este logro, la película supera a títulos emblemáticos que hasta ahora compartían la cima con 14 menciones cada uno. La película no se limita a disputar la categoría más codiciada de Mejor Película , sino que consiguió un dominio absoluto en casi todas las áreas creativas.

Ryan Coogler figura como candidato en dirección y guion original , mientras que el reparto también recibe menciones destacadas, con Michael B. Jordan como protagonista y reconocimientos adicionales en las categorías de actor y actriz de reparto .

La película protagonizada por Michael B. Jordan se consagró con un total de 16 nominaciones e hizo historia.

En cuanto a los aspectos técnicos, la obra alcanza niveles de excelencia que la sitúan como la séptima producción en la historia en lograr nominaciones en todas las secciones técnicas , igualando récords de clásicos como “Titanic” y “Dune” .

Un legado de hitos y diversidad

El fenómeno generado por “Sinners” va más allá de la cantidad de premios en disputa y se erige como un emblema de inclusión y representatividad.

La película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

Con este logro, Ryan Coogler se posiciona como el segundo director afroamericano en la historia en recibir nominaciones simultáneas como productor, director y autor de guion original en un mismo ciclo de los premios, un reconocimiento que hasta ahora solo había obtenido Jordan Peele.

Asimismo, se convierte en el segundo productor negro en conseguir dos candidaturas a Mejor Película a lo largo de su trayectoria profesional. La película también establece logros inéditos a nivel personal y familiar, marcando precedentes que trascienden la pantalla:

Zinzi Coogler, esposa del realizador, se convierte en un referente histórico al ser la primera productora filipina en recibir una nominación y solo la tercera mujer afroamericana en aspirar al premio más importante de la Academia.

De qué se trata y dónde verla.

La pareja formada por los Coogler establece un precedente único: son el primer matrimonio negro en competir juntos en la categoría de Mejor Película. Por su parte, Autumn Durald Arkapaw deja su huella al convertirse en la primera mujer que es tanto filipina como afroamericana en recibir una candidatura en Mejor Dirección de Fotografía.

En el área de vestuario, Ruth E. Carter alcanza su quinta nominación, consolidándose como la mujer negra con más candidaturas en la historia de los Oscar, superando incluso a iconos de la actuación como Viola Davis.

Rumbo a la noche de los Premios Oscar

Con un total de 16 nominaciones, la película de Ryan Coogler supera la histórica cifra de 14 candidaturas que hasta ahora compartían clásicos como “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de candidatos para la 98.ª.

El siguiente desafío para la producción será intentar igualar o superar el récord de 11 estatuillas ganadas, actualmente en manos de títulos emblemáticos como “Ben-Hur”, “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”.

Ahora, toda la atención se centrará en la fase de votación final, que se llevará a cabo entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Los resultados definitivos de las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo en el Dolby Theatre, durante una ceremonia conducida por Conan O’Brien.

La industria cinematográfica y el público internacional esperan con expectación para ver si esta película, ya histórica por la magnitud de sus postulaciones, logra imponerse como la gran vencedora de la década.

Embed

De qué se trata y dónde ver la película "Sinners"

Para quienes todavía no tuvieron la oportunidad de ver la película en pantalla grande y se preguntan por qué genera tanta atención, aquí les contamos todos los detalles.

Trama oficial: Dos hermanos gemelos (Jordan) intentan dejar atrás sus vidas exitosas pero problemáticas en Chicago y regresan a su ciudad natal con la idea de comenzar de cero administrando un club de blues. Sin embargo, pronto descubren que un peligro aún mayor los espera para recibirlos.

Dónde disfrutarla: Tras su exhibición en cines, la película ya se encuentra disponible en HBO Max para los espectadores que la siguen desde Argentina.