Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas

La gala contará nuevamente con el comediante Conan O'Brien como anfitrión, quien regresará a la conducción del evento por segundo año consecutivo. Durante la ceremonia se premiarán las mejores producciones cinematográficas del último año en más de 20 categorías.
Los ganadores serán elegidos mediante el sistema de votación de los miembros de la Academia, que cuenta con más de 11 mil integrantes de distintas ramas de la industria cinematográfica. En la categoría de Mejor Película, el resultado se define mediante un sistema de voto preferencial que busca premiar a la producción con mayor consenso entre los votantes.
La ceremonia volverá a reunir a las grandes estrellas de Hollywood y a millones de espectadores en todo el mundo, en una noche que definirá cuáles fueron las películas más destacadas del año para la industria del cine.
Nominados destacados a los Oscar 2026
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Embed - BUGONIA – Tráiler final (Universal Pictures) - HD
Mejor Dirección
Chloe Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supremo
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Joachim Trier – Valor sentimental
Ryan Coogler – Pecadores
Mejor Actor Protagonista
Timothée Chalamet – Marty Supremo
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Pecadores
Wagner Moura – El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor sentimental
Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro – Una batalla tras otra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Pecadores
Sean Penn – Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning – Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
Amy Madigan – La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku – Pecadores
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Las películas argentinas candidatas a competir en los Premios Oscar
Para la competencia en Hollywood, las películas elegidas son: