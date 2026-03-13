Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas

Cuenta regresiva para los Oscar 2026

La industria cinematográfica se prepara para su gran noche con la llegada de una nueva edición de los premios Oscar 2026. La ceremonia número 98 de los galardones que entrega la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, en la ciudad de Los Ángeles.

La gala contará nuevamente con el comediante Conan O'Brien como anfitrión, quien regresará a la conducción del evento por segundo año consecutivo. Durante la ceremonia se premiarán las mejores producciones cinematográficas del último año en más de 20 categorías.

Los ganadores serán elegidos mediante el sistema de votación de los miembros de la Academia, que cuenta con más de 11 mil integrantes de distintas ramas de la industria cinematográfica. En la categoría de Mejor Película, el resultado se define mediante un sistema de voto preferencial que busca premiar a la producción con mayor consenso entre los votantes.

La ceremonia volverá a reunir a las grandes estrellas de Hollywood y a millones de espectadores en todo el mundo, en una noche que definirá cuáles fueron las películas más destacadas del año para la industria del cine.

Nominados destacados a los Oscar 2026 Mejor Película Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes Embed - BUGONIA – Tráiler final (Universal Pictures) - HD Mejor Dirección Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supremo

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joachim Trier – Valor sentimental

Ryan Coogler – Pecadores image Chloe Zhao – Hamnet Mejor Actor Protagonista Timothée Chalamet – Marty Supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto image Timothée Chalamet – Marty Supremo Mejor Actriz Protagonista Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia image Jessie Buckley – Hamnet Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Pecadores

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor sentimental image Benicio del Toro – Una batalla tras otra Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning – Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku – Pecadores

Teyana Taylor – Una batalla tras otra image Elle Fanning – Valor sentimental Las películas argentinas candidatas a competir en los Premios Oscar Para la competencia en Hollywood, las películas elegidas son: Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)

(Mariano Cohn y Gastón Duprat) Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli)

(Hernán Rosselli) La mujer de la fila (Benjamín Ávila) y Belén (Dolores Fonzi) image Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat) image La mujer de la fila (Benjamín Ávila) y Belén (Dolores Fonzi) image Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli)

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