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13 de marzo de 2026 - 15:44
Espectáculos.

Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas

La 98.ª edición de los premios Oscar de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre

Por  Judith Girón
Cuenta regresiva para los Oscar 2026

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La gala contará nuevamente con el comediante Conan O'Brien como anfitrión, quien regresará a la conducción del evento por segundo año consecutivo. Durante la ceremonia se premiarán las mejores producciones cinematográficas del último año en más de 20 categorías.

Los ganadores serán elegidos mediante el sistema de votación de los miembros de la Academia, que cuenta con más de 11 mil integrantes de distintas ramas de la industria cinematográfica. En la categoría de Mejor Película, el resultado se define mediante un sistema de voto preferencial que busca premiar a la producción con mayor consenso entre los votantes.

La ceremonia volverá a reunir a las grandes estrellas de Hollywood y a millones de espectadores en todo el mundo, en una noche que definirá cuáles fueron las películas más destacadas del año para la industria del cine.

Nominados destacados a los Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Embed - BUGONIA – Tráiler final (Universal Pictures) - HD

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao – Hamnet

  • Josh Safdie – Marty Supremo

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

  • Joachim Trier – Valor sentimental

  • Ryan Coogler – Pecadores

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Chloe Zhao – Hamnet

Chloe Zhao – Hamnet

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet – Marty Supremo

  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Michael B. Jordan – Pecadores

  • Wagner Moura – El agente secreto

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Timothée Chalamet – Marty Supremo

Timothée Chalamet – Marty Supremo

Mejor Actriz Protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Renate Reinsve – Valor sentimental

  • Emma Stone – Bugonia

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Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra

  • Jacob Elordi – Frankenstein

  • Delroy Lindo – Pecadores

  • Sean Penn – Una batalla tras otra

  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

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Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning – Valor sentimental

  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

  • Amy Madigan – La hora de la desaparición

  • Wunmi Mosaku – Pecadores

  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

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Elle Fanning – Valor sentimental

Elle Fanning – Valor sentimental

Las películas argentinas candidatas a competir en los Premios Oscar

Para la competencia en Hollywood, las películas elegidas son:

  • Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)
  • Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli)
  • La mujer de la fila (Benjamín Ávila) y Belén (Dolores Fonzi)

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Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)

Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat)

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La mujer de la fila (Benjamín Ávila) y Belén (Dolores Fonzi)

La mujer de la fila (Benjamín Ávila) y Belén (Dolores Fonzi)

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Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli)

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (Hernán Rosselli)

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