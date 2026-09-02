Moto, cerveza y una nena sin casco: el video que indignó a Catamarca.

Una mujer fue registrada este lunes mientras circulaba en motocicleta por la capital de Catamarca . En el asiento trasero viajaba su hija menor, sin protección, mientras la conductora llevaba una lata de cerveza y bebía durante el trayecto.

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Una mujer fue filmada este lunes en la capital de Catamarca mientras circulaba en moto con su hija menor, que viajaba sin casco. La conductora, además, llevaba y bebía una lata de cerveza .

La escena fue registrada por un vecino en el cruce de avenida Figueroa y Arturo Illia . El video rápidamente se difundió en redes sociales y causó preocupación entre los usuarios .

Imprudencia en Catamarca Una mujer fue filmada mientras manejaba en moto con su hija, sin casco, y con una lata de cerveza en la mano. pic.twitter.com/x1wKsYdP1T

El video muestra además los problemas que tenía la mujer para mantener el control de la moto. Mientras avanzaba, perdía la estabilidad en reiteradas ocasiones y debía apoyarse con los pies en el asfalto para evitar caer junto a la menor que viajaba detrás. Detrás de la mujer, la menor permanecía sentada y se sostenía de su espalda mientras avanzaban .

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comenzó a trabajar para identificar a la conductora que aparece en las imágenes. El objetivo es determinar quién es la mujer y establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio, a partir del video que se difundió en redes sociales.

El objetivo es determinar su identidad y, de corresponder, avanzar con las sanciones previstas por la normativa vigente ante una conducta que puso en riesgo a la menor, a la propia conductora y a otros usuarios de la vía pública.

De acuerdo con Inforama, la persona que registró las imágenes sostuvo que la conductora habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que presuntamente se encontraba alcoholizada.

Catamarca: una pareja hizo una arriesgada maniobra en moto con su bebé

Días atrás, en la misma provincia, se registró otra escena de extrema imprudencia. Un motociclista fue filmado haciendo una maniobra sobre la rueda trasera mientras su acompañante sostenía a un bebé en brazos.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y decidimos hacer un reclamo porque creemos que así, quizás, estos menores puedan tomar conciencia de lo ocurrido”, manifestaron.

La situación llamó todavía más la atención porque, según trascendió, la mujer que iba en la moto también habría publicado el video con una particular frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

De acuerdo con los testimonios, los episodios de imprudencia se repetirían periódicamente. Además, señalaron que algunas de estas situaciones ocurren durante la noche y se prolongan hasta altas horas.