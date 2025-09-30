Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que el próximo jueves 2 de octubre se llevará adelante un nuevo operativo de castración masiva de perros y gatos. La propuesta busca fomentar la tenencia responsable y cuidar la salud animal, a través de turnos gratuitos destinados a los vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Cantidad de turnos y puntos habilitados En esta oportunidad, se otorgarán un total de 150 turnos, distribuidos de la siguiente manera:

Centro Modelo I : 30 turnos.

Centro Modelo II : 60 turnos (30 por la mañana y 30 por la tarde).

Barrio El Obrero : 30 turnos.

Quirófano externo Ana Ríos (Hogar San Roque): 30 turnos.

Los lugares habilitados para solicitar turnos son los siguientes: Edificio 9 de Julio : calle 9 de Julio esquina Oscar Orías.

Centro Modelo de Zoonosis I : Av. Raúl Galán esquina Av. Presidente Perón.

Centro Modelo de Zoonosis II : Av. Yuto entre Chalicán y Mina 9 de Octubre.

Quirófano externo Anita Ríos (Hogar San Roque) : contacto al 3885170851.

Delegación Villa Jardín de Reyes: Av. Jorge Cafrune 1562. Requisitos para acceder al servicio Desde el municipio recordaron que los interesados deben acercarse personalmente a las sedes mencionadas para solicitar su turno. Asimismo, remarcaron las condiciones que deben cumplir las mascotas para poder ser intervenidas: No estar preñadas ni en celo.

Tener más de seis meses y menos de ocho años.

Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente. Promoción de la salud y prevención Las castraciones masivas forman parte de las políticas públicas de salud animal que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de reducir la reproducción no controlada de perros y gatos, prevenir enfermedades y mejorar la convivencia comunitaria.

