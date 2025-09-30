martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 08:25
Capital.

Sigue la campaña de vacunación antirrábica: donde y cuándo van a estar

En octubre sigue la campaña de vacunación antirrábica en diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. La misma está destinada a perros y gatos de capital.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que el próximo jueves 2 de octubre se llevará adelante un nuevo operativo de castración masiva de perros y gatos. La propuesta busca fomentar la tenencia responsable y cuidar la salud animal, a través de turnos gratuitos destinados a los vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Cantidad de turnos y puntos habilitados

En esta oportunidad, se otorgarán un total de 150 turnos, distribuidos de la siguiente manera:

  • Centro Modelo I: 30 turnos.

  • Centro Modelo II: 60 turnos (30 por la mañana y 30 por la tarde).

  • Barrio El Obrero: 30 turnos.

  • Quirófano externo Ana Ríos (Hogar San Roque): 30 turnos.

Los lugares habilitados para solicitar turnos son los siguientes:

  • Edificio 9 de Julio: calle 9 de Julio esquina Oscar Orías.

  • Centro Modelo de Zoonosis I: Av. Raúl Galán esquina Av. Presidente Perón.

  • Centro Modelo de Zoonosis II: Av. Yuto entre Chalicán y Mina 9 de Octubre.

  • Quirófano externo Anita Ríos (Hogar San Roque): contacto al 3885170851.

  • Delegación Villa Jardín de Reyes: Av. Jorge Cafrune 1562.

Requisitos para acceder al servicio

Desde el municipio recordaron que los interesados deben acercarse personalmente a las sedes mencionadas para solicitar su turno. Asimismo, remarcaron las condiciones que deben cumplir las mascotas para poder ser intervenidas:

  • No estar preñadas ni en celo.

  • Tener más de seis meses y menos de ocho años.

  • Contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.

Promoción de la salud y prevención

Las castraciones masivas forman parte de las políticas públicas de salud animal que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de reducir la reproducción no controlada de perros y gatos, prevenir enfermedades y mejorar la convivencia comunitaria.

